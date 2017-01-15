Kasımpaşa - Gençlerbirliği | CANLI YAYIN

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

KASIMPAŞA: 3 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0 (4' Titi (penaltı), 13' Adem Büyük, 16' Pavelka)

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 13.30

YAYIN: BeIN SPORTS

SAKATLAR: Etoundi (Kasımpaşa) / Stancu, Owusu (Gençlerbirliği)

CEZALI: Castro (Kasımpaşa)

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Pavelka, Abdullah, Sadiku, Tunay, Koita, Adem

YEDEKLER: Kadem, Eduok, Otigba, Bozhikov, Ahmed İldiz, Shala, Turgut Doğan

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Orhan, Uğur, Palitsevich, Selçuk Şahin, Issah, Khalili, Aydın, Serdar, Muriç

YEDEKLER: Nihat, Scekic, Ferhat, Ring, Matei, Milinkovic, Rantie

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde yükselişe geçen ve son 3 haftada 6 puan toplayan Kasımpaşa, 14. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'u, 15. haftada ise sahasında o haftaya kadar namağlup durumda bulunan Beşiktaş'ı yenmeyi başarmıştı. İstanbul temsilcisi, ligin ilk bölümünün son maçında ise Kemal Özdeş'ten önce lacivert-beyazlı takımı çalıştıran Rıza Çalımbay yönetimindeki Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

Kasımpaşa, ligde topladığı 18 puanla 12. sırada bulunuyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

CANLI SKORLAR HTSPOR İDDAA'DA!

Sezona İbrahim Üzülmez ile başlayan Gençlerbirliği, 10. haftadaki Antalyaspor yenilgisinin ardından teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ı getirdi. Başkent ekibi, sezonun ilk deplasman galibiyetini de 11. haftada Kayserispor'a karşı aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, sezonun 16 maçlık ilk bölümünü 5 galibiyet, 7 beraberlik sonucunda topladığı 22 puanla 8. sırada tamamladı. Başkent temsilcisi, ilk bölümde deplasmanda oynadığı 8 maçta ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgilik performansıyla 9 puan topladı.

Gençlerbirliği topladığı 22 puanla 8. sırada yer alıyor.

KASIMPAŞA EVİNDE ETKİLİ

Süper Lig'de taraftarı önünde çıktığı 8 iç saha maçında sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenilen Kasımpaşa, etkili bir performans ortaya koydu.

Taraftarı önünde çıktığı ilk resmi karşılaşmada Adanaspor ile 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlılar, Rıza Çalımbay'ın yerine teknik direktörlüğe getirilen Kemal Özdeş yönetimindeki ilk maçında ise Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.

Ardından oynadığı 6 iç saha mücadelesinde sadece Galatasaray'a kaybeden lacivert-beyazlı takım, taraftarı önünde son lig maçında ise namağlup Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Kasımpaşa, sahasında oynadığı son 6 mücadelede rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

Öte yandan üçer sarı kartı olan Brezilyalı savunma oyuncusu Titi ile Abdullah Durak da bu karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 18. hatasındaki Trabzonspor karşılaşmasında, takımdaki yerlerini alamayacak.