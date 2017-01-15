Fenerbahçe - Adanaspor | CANLI YAYIN

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FENERBAHÇE - ADANASPOR

STAT: Ülker

HAKEM: Serkan Çınar

SAAT: 19.00

YAYIN: BeIN Sports

SAKATLAR: Volkan Şen, Kjaer (Fenerbahçe)

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Lens, Aatif, Fernandao

YEDEKLER: Fabiano, Yiğithan, İsmail, Salih, Alper, Karavaiev, Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

ADANASPOR: Itandje, Mauricio Ramos, Didi, Rodrigo Longo, Mustafa, Cem, Renan, Bekir, Koman, Roni, Magaye

YEDEKLER: Hayrullah, Viera, Emre, Tevfik, Ahmet Bahçıvan, Ahmet Dereli, Edgar

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin



Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferi için takas formülüyle takımdan göndermeyi düşündüğü hatta kadro dışı bıraktığı iddia edilen Aatif Chahechouhe'nun 11'de başlaması dikkat çekti.

Süper Lig'de 16 haftalık bölümü 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligin ikinci bölümüne iyi başlamayı hedefliyor. Son iki maçında Gençlerbirliği ve Trabzonspor'u 3-0'la geçen Fenerbahçe, ligin son sırasındaki rakibi karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Ligde 10 puanla son sırada yer alan Adanaspor ise son iki maçında çıkışa geçti. Turuncu-beyazlılar, son iki maçta Kayserispor'u yenip Medipol Başakşehir'le berabere kaldı ve 4 puanı hanesine yazdırdı. Levent Şahin yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, Kadıköy'den iyi bir sonuçla dönmek için mücadele edecek.

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13 YIL SONRA!

Fenerbahçe ile Adanaspor, yaklaşık 13 yıl sonra karşı karşıya geliyor. İki takım lig tarihinde en son, Adanaspor'un küme düştüğü 2003-2004 sezonunda karşılaştı. 27 Mart 2004 tarihinde Adana 5 Ocak Stadı'ndaki son randevuyu Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Taraflar arasında 1971-1972 sezonunda başlayan mücadelede, geride kalan 42 lig maçından 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 71 golüne, turuncu-beyazlılar 31 golle yanıt verdi. Ligdeki son maçlarda 2003-2004 sezonunda Fenerbahçe, İstanbulda 3-0, Adanada da 2-1lik skorla galip geldi.

VOLKAN DEMİREL, KADIKÖY'DE KALESİNİ KAPATIYOR

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Ülker Stadı'nda oynanan son 4 lig maçında da gol yemedi. Sezonun en az gol yiyen takımlarından olan sarı-lacivertlilerde kaptan Volkan, son haftalarda Kadıköy'de başarılı bir performans sergiledi. Volkan, Kadıköy'de son olarak 16 Ekim'de Aytemiz Alanyaspor'dan Daniel Candeias'ın 59. dakikada attığı gole engel olamadı. Tecrübeli kaleci daha sonra Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarında kalesini gole kapattı. Volkan, Süper Lig'de Kadıköy'de 391 dakikadır gol yemiyor.

FERNANDAO FORMDA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, oldukça formda bir görüntü çiziyor. Brezilyalı futbolcu, 5'i resmi 2'si özel olmak üzere son 7 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Fernandao, sarı-lacivertli formayı giydi son 7 maçta 11 gol attı. Sow'un milli takıma gitmesi, Van Persie'nin hazır olmaması, Emmanuel Emenike'nin de kadro dışı kalması nedeniyle Advocaat'ın elindeki tek golcü kalan Fernandao, formda grafiğini Adanaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

HASAN ALİ CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Adanaspor maçı öncesi tek futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de üç sarı kartı bulunan Hasan Ali, Adanaspor karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Bu durumda Hasan Ali, ligin zirvesini ilgilendiren 18. haftadaki Medipol Başakşehir maçında cezalı olacağı için forma giyemeyecek.

ADANASPOR'UN DEPLASMAN GALİBİYETİ YOK

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'de henüz deplasmanda galibiyet alamadı. Oynadığı 7 dış saha maçında 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Adanaspor, deplasmanda galibiyet hasretini Fenerbahçe karşısında sonlandırmak için sahaya çıkacak.