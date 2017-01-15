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Gaziantepspor - Antalyaspor
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Gaziantepspor - Antalyaspor | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantepspor yeni stadındaki ilk maçında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

15 Ocak 2017 Pazar, 12:50:24 Güncelleme: 16:51:34

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GAZİANTEPSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

GAZİANTESPOR - ANTALYASPOR: 0-2 (23' Mbilla, 27' Chico)
(İlk yarı sona erdi)

STAT: Gaziantep Arena
HAKEM: Suat Arslanboğa
SAAT: 16.00
YAYIN: BeIN SPORTS 1

GAZİANTESPOR:  Gökhan, Elyasa, Abdülkadir, Kangwa, Muhammet İldiz, Fatau Mohamed, Barış, Lambertus, Musa, Ghilas, Muhammet Demir
YEDEKLER: Erten, Şenol, Kisliak, , Rajtoral, N'Guessan, İlhan, Sefa
TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez

ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Chico, Diego, Sakıb, Zeki, Charles, Deniz Kadah, Danilo, Mbilla, Eto'o 
YEDEKLER: Ferhat, Salih, Makoun, Yekta, Serdar, Emre, Sandro
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Maçlarını 42 yıldır Kamil Ocak Stadı'nda oynayan Gaziantep ekibi, Antalyaspor maçıyla yeni bir sayfa açtı... Kırmızı-siyahlı ekip, 120 milyon liraya mal olan 33 bin seyirci kapasiteli yeni stadında ilk kez taraftarının karşısında... Ligde 11 puanla 17. sırada yer alan Gaziantepspor, kötü gidişata yeni stadında "dur" demek istiyor.

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