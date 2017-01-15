Gaziantepspor - Antalyaspor | CANLI YAYIN

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GAZİANTESPOR - ANTALYASPOR: 0-2 (23' Mbilla, 27' Chico)

(İlk yarı sona erdi)

STAT: Gaziantep Arena

HAKEM: Suat Arslanboğa

SAAT: 16.00

YAYIN: BeIN SPORTS 1

GAZİANTESPOR: Gökhan, Elyasa, Abdülkadir, Kangwa, Muhammet İldiz, Fatau Mohamed, Barış, Lambertus, Musa, Ghilas, Muhammet Demir

YEDEKLER: Erten, Şenol, Kisliak, , Rajtoral, N'Guessan, İlhan, Sefa

TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez



ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Chico, Diego, Sakıb, Zeki, Charles, Deniz Kadah, Danilo, Mbilla, Eto'o

YEDEKLER: Ferhat, Salih, Makoun, Yekta, Serdar, Emre, Sandro

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Maçlarını 42 yıldır Kamil Ocak Stadı'nda oynayan Gaziantep ekibi, Antalyaspor maçıyla yeni bir sayfa açtı... Kırmızı-siyahlı ekip, 120 milyon liraya mal olan 33 bin seyirci kapasiteli yeni stadında ilk kez taraftarının karşısında... Ligde 11 puanla 17. sırada yer alan Gaziantepspor, kötü gidişata yeni stadında "dur" demek istiyor.

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