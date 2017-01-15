Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'da 15 kupa kazandı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek zirve yarışını sürdürdüğü karşılaşmada, takımına galibiyeti getiren golü atan Sabri Sarıoğlu, yaşadığı sıkıntılara rağmen istikrarlı performansıyla dikkati çekiyor.

Altyapısında yetiştiği Galatasaray'da 2001-2002 sezonunda profesyonel olan ancak ertesi sezon Süper Lig'de oynamaya başlayan Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı camiada zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalmasına rağmen mücadelesinde yılmadı ve istikrarlı bir şekilde forma bulmayı başardı.

Galatasaray'da birçok önemli başarı yaşayan tecrübeli futbolcu, Atiker Konyaspor maçında attığı golle şampiyonluk yarışındaki takımına önemli 3 puan kazandırdı ve taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Futbol kamuoyunda "Reyiz" lakabıyla adeta fenomen haline gelen 32 yaşındaki Sabri, 15 sezondur top koşturduğu Süper Lig'de 345 maçta görev aldı.

FORMAYI KAPTIRMADI

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'da ligde görev yaptığı 2002-2003 sezonundan beri sağ bek mevkisine transfer edilen 10 oyuncuyla da girdiği forma rekabetinden başarıyla çıktı.

Sarı-kırmızılı takım kariyerinde sağ bekte oynayan futbolcular Cihan Haspolatlı, Cesar Prates ve Emmanuel Eboue ile rekabet içinde olan tecrübeli futbolcu, bu mevkiye transfer edilen Abel Xavier, Serkan Kurtuluş, Salih Dursun, Veysel Sarı, Tarık Çamdal, Martin Linnes ve Luis Cavanda'ya ise adeta şans tanımadı ve istikrarlı bir şekilde forma giydi.

Galatasaray, 2002-2003 sezonundan beri sağ bek mevkisine transfer ettiği 10 futbolcu için yaklaşık 19 milyon avro bonservis ve kiralama bedeli ödedi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Sabri Sarıoğlu, 2014-2015 sezonunda dönemin teknik direktörü Cesare Prandelli tarafından kadro dışı bırakıldı.

Sezon başında kadro dışı kalan ve 21 yaş altı takımına gönderilen tecrübeli futbolcu, yönetici Abdurrahim Albayrak'ın devreye girmesiyle yaklaşık 3 aylık sürecin ardından affedildi ve takımdaki yerini aldı.

Galatasaray'ın lig başlamadan 1 milyon 250 bin avro sabit ücret karşılığında bir yıllığına anlaşmaya vardığı Sabri'nin, sezon sonunda sözleşmesi sona edecek.

LİGDE 5 YIL SONRA GOL ATTI

Sabri Sarıoğlu, Atiker Konyaspor maçında attığı golle Spor Toto Süper Lig'de yaklaşık 5 yıl sonra ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de toplamda 14 kez fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, bu kulvarda önceki golünü 2011-2012 sezonunda, 31 Mart 2012 tarihinde Orduspor ile oynanan maçta atmıştı.

GALATASARAY'DA 15 KUPA KAZANDI

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 15 kupa kazandı.

Sarı-kırmızılı takım ile 6 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, 4 kez de Türkiye Kupası'nı kaldırdı.

Sabri, ayrıca Galatasaray ile 5 kez TFF Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Süper Lig'de 15 sezondur Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu'nun performans tablosu şöyle:

Sezon Maç Süre (Dk.) Gol 2002-2003 3 98 - 2003-2004 31 2304 4 2004-2005 31 1658 1 2005-2006 21 1172 3 2006-2007 30 2450 2 2007-2008 22 1668 1 2008-2009 25 1964 - 2009-2010 24 2132 1 2010-2011 23 1821 - 2011-2012 27 1428 1 2012-2013 16 875 - 2013-2014 24 1635 - 2014-2015 25 2150 - 2015-2016 27 1953 - 2016-2017 16 1265 1