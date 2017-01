"Malatyaspor'un forması açık artırmada satılmaz, o formayı ben alıyorum"

Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği geceye telefonla bağlanan Bakan Bülent Tüfenkci formanın satılmasını engelledi. Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleşen geceye Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Amatör Spor Federasyonu Yönetimi ile çok sayıda taraftar ve basın mensubu katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, "Hani hep diyorlardı ya Malatya'da şampiyonluk havası yok, birlik beraberlik yok diye işte biz taraftarlar olarak bunun fitilini ateşlemek istedik. Bugün burada birlik de var, beraberlik de var, şampiyonluk enerjisi de var. Tüm değerli protokole ve taraftarlarımıza bu güzel gece için teşekkür ediyorum" dedi.



"YÖNETİMİN KENDİ İÇİNDE SORUNU YOKTUR"

Soysal'dan sonra kürsüye davet edilen Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, "Bu güzel gecemiz için taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Malatyaspor'a ne zaman destek ve manevi güç gerek olsa onlar her zaman bize enerjileriyle güç kattılar. Tabi burada bahsetmem gereken bazı konular var. Yönetimimizden ayrılmak isteyen arkadaşlarımız oldu farklı sebeplerden dolayı. Kimisi işinden kimisi başka nedenlerden dolayı. Bunu sanki yönetimde çatlak var gibi servis etmeye çalıştılar. Ve biz şampiyonluk için rakiplerimizle uğraşırken bunu da yine Malatya'da yaptılar. Bizimle çalışan parasını mesaisini harcayan her yöneticimize teşekkür ediyoruz. Yönetimin kendi içinde hiçbir sorunu yoktur. Ayrılıklar olabilir ama asla bunlar Malatyaspor'a zarar vermez. Bir diğer konu da transfer. Transferde geç falan kaldığımız yok. Buraya en uygun oyuncuları almaya çalışıyoruz. Hocamızla sürekli istişare içindeyiz. İnşallah bir hafta içinde iki büyük transfere imza atacağız" şeklinde konuştu.



"BU GÜZEL GECEDE SAĞLANAN BİRLİK BERABERLİK ORTAMI HER ZAMAN DEVAM ETMELİ"

Uzun süren alkış ve tezahüratlarla kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana Yeni Malatyaspor'a verdikleri desteklerden bahsederek, Süper Lig hedefi için takımın doğru yolda olduğunu belirtti. Çakır, "Bu güzel gecede sağlanan birlik beraberlik ortamı her zaman devam etmeli. Bizim çok bilinçli bir taraftar kitlemiz var. İyi günde kötü günde hep takımlarıyla beraber. Bu sezon gerçekten futbol takımımızı ortaya koyduğu mücadele Süper Lig için umut verici. Şimdi iş adamlarımızla, STK'larımızla, esnaf ve vatandaşlarımızla bu takıma daha fazla sahip çıkmalıyız. Bu havayı kaybetmeden ilk yarıdaki performansla devam etmeliyiz" dedi.



"MALATYASPOR'UN FORMASI AÇIK ARTIRMADA SATILMAZ, O FORMAYI BEN ALIYORUM"

Gecenin ilerleyen bölümünde telefon bağlantısıyla salona hitap eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci geceye katılamadığı için üzgün olduğunu belirterek, "Malum mecliste ülkemizin geleceğini ilgilendiren çok önemli bir süreç yaşanıyor. Ancak kalbim orada sizlerle. Malatyaspor'un her başarısı ve mutluluğu bizi yakından ilgilendirmekte. Bu sezon şampiyonluk için takımımız bir hayli zorlu yarışa girdi. Bizler bu süreçte takımımızla iç içe olarak, maddi ve manevi olarak her zaman destekledik. Bu birliktelik olduğu müddetçe bu işin sonu inşallah şampiyonluk olacak. Bu gecede bir formanın açık artırmayla satışa sunulacağını söylediler. Malatyaspor'un forması açık artırmada satılmaz, o formayı ben alıyorum." Dedi. Bakan Tüfenkci'nin bu sözleri salonda uzun süre alkışlandı.



Tüfenkci'nin satın aldığı Yeni Malatyaspor'lu oyuncuların imzalı forması, geceye katılan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'ya teslim edildi. Gecenin son bölümünde plaket takdimi olurken, Yeni Malatyaspor'lu futbolcularım imzaladığı futbol topunu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır 10 bin liraya satın aldı.

