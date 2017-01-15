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Galatasaray'da kupa mesaisi

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

15 Ocak 2017 Pazar, 15:02:58 Güncelleme: 15:05:37

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da gözler, kupadaki Elazığspor maçına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Ocak Salı günü deplasmanda Elazığspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Atiker Konyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise pas ve topa sahip olma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı kaydedildi.

Atiker Konyaspor karşılaşmasının son bölümünde oyuna dahil edilen ve Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıkan yeni transfer Ahmet Yılmaz Çalık'ın da antrenmanda yer aldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp karşılaşma için Elazığ'a gidecek

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