Günün transfer haberleri | 15.01.2017

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DEMBA BA: BENİ ALIN | Bir sezon kaldığı Beşiktaş’ta adına besteler yazılan Demba Ba eski kulübüne mesaj gönderdi. Çin’in Shanghai Shenhua takımında forma giyen ve geçtiğimiz aylarda çok ciddi bir sakatlık geçiren Senegalli forvetin, Siyah-Beyazlı yönetime haber yolladığı ve “Mart ayına kadar fiziksel anlamda hazır olurum. Maliyetim yok. Beni alın” dediği öğrenildi.