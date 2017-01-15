DİĞER HABERLERİ
15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Günün transfer haberleri | 15.01.2017

15 Ocak 2017 Pazar, 15:10:27

  • 1
    1 | 7

    VAN DER WİEL PORTEKİZ DEVİNE | Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel'i Sporting Lizbon'a kiralıyor. A Bola gazetesinin iddiasına göre; sarı lacivertliler, Portekiz kulübünün satın alma opsiyonlu 800 bin Euro'luk teklifini kabul etti.

  • 2
    2 | 7

    BEŞİKTAŞ'A 2 YILDIZ ÖNERİLDİ | Listesindeki golcülerin transferinden bir sonuç alamayan Beşiktaş'a menajerler Villarreal forması giyen Roberto Soldado ve Olympiakos'da forma giyen Ideye Brown'u önerdi. (Fanatik)

  • 3
    3 | 7

    CİMBOM'UN YENİ GOLCÜSÜNÜ AÇIKLADILAR | Hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Deportivo Cali'de oynayan Harold Preciado'nun transferini bitirdi. Kolombiya basınına göre; Galatasaray'ın Harold Preciado transferini büyük ölçüde tamamladığı ve ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından genç yıldızın İstanbul'a geleceği belirtildi. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300