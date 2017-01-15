Günün transfer haberleri | 15.01.2017

15 Ocak 2017 Pazar, 15:10:27 | Güncelleme: 15:14:44
1
1|7
VAN DER WİEL PORTEKİZ DEVİNE | Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel'i Sporting Lizbon'a kiralıyor. A Bola gazetesinin iddiasına göre; sarı lacivertliler, Portekiz kulübünün satın alma opsiyonlu 800 bin Euro'luk teklifini kabul etti.
2
2|7
BEŞİKTAŞ'A 2 YILDIZ ÖNERİLDİ | Listesindeki golcülerin transferinden bir sonuç alamayan Beşiktaş'a menajerler Villarreal forması giyen Roberto Soldado ve Olympiakos'da forma giyen Ideye Brown'u önerdi. (Fanatik)
3
3|7
CİMBOM'UN YENİ GOLCÜSÜNÜ AÇIKLADILAR | Hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Deportivo Cali'de oynayan Harold Preciado'nun transferini bitirdi. Kolombiya basınına göre; Galatasaray'ın Harold Preciado transferini büyük ölçüde tamamladığı ve ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından genç yıldızın İstanbul'a geleceği belirtildi.
HABERİN DEVAMI
4
4|7
BEŞİKTAŞ'TAN MİTROVİC AÇIKLAMASI | Beşiktaş, yeni transferi Matej Mitrovic'i kiralık olarak göndermek gibi bir niyete sahip olmadığını açıkladı. Rijeka'dan 4.2 milyon Euro'ya transfer edilen 23 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusunun, tecrübe kazanması açısından başka bir takıma kiralanabileceği konuşuluyordu.
5
5|7
İŞTE MEHMET EKİCİ'NİN YENİ TAKIMI | Trabzonspor'un yıldızı Mehmet Ekici, Bordo-Mavili yöneticilerle görüşüp son kararını iletti. Görüşme sonrası Mehmet'in önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de forma giymesi kesinleşti. Ekici, "Ben Fenerbahçe'ye söz verdim. Benim sözüm söz" dedi. Mehmet Ekici sezon sonuna kadar Trabzon'da takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek. (Fanatik)
6
6|7
DEMBA BA: BENİ ALIN | Bir sezon kaldığı Beşiktaş’ta adına besteler yazılan Demba Ba eski kulübüne mesaj gönderdi. Çin’in Shanghai Shenhua takımında forma giyen ve geçtiğimiz aylarda çok ciddi bir sakatlık geçiren Senegalli forvetin, Siyah-Beyazlı yönetime haber yolladığı ve “Mart ayına kadar fiziksel anlamda hazır olurum. Maliyetim yok. Beni alın” dediği öğrenildi.
HABERİN DEVAMI
7
7|7
TRABZON'DA B PLANI HAZIR | Trabzonspor'un, Rodallega’nın transferinin olmaması durumunda Espanyol’un forveti Felipe Caicedo için İspanya ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi. Ekvadorlu golcünün menajeriyle temasa geçen Trabzonspor’un ilk görüşmeden olumlu sonuç aldığı ifade edildi.