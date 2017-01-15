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Göztepe: 2 - Denizlispor: 4
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Göztepe: 2 - Denizlispor: 4 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 17. hafta mücadelesinde Denizlispor, deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Denizlispor'un son golünü kaydeden Andre Moritz, golden sonra İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in maskesini taktı

15 Ocak 2017 Pazar, 15:16:28 Güncelleme: 15:34:19

GÖZTEPE: 2 - DENİZLİSPOR: 4

STAT: Bornova
HAKEMLER: Murat Özcan, Cemal Bingül, Mehmet Yıldırım

GÖZTEPE: Günay Güvenç, Fuchs (Dk. 46 Emre Aygün), Gençer Cansev, Lokman Gör, Leo, Gosso, Doğa Kaya (Dk. 56 Leroy George), Murat Akın (Dk. 85 Sinan Özkan), Halil Akbunar, Tayfur Bingöl, Jahovic
DENİZLİSPOR: Asil Kaan Güler, Alperen Babacan, Cenk Güvenç, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz (Dk. 88 Barış Örücü), Burak Altıparmak, Berkan Afşarlı (Dk. 60 Sankoh), Ziya Alkurt, Anıl Taşdemir (Dk. 68 Moritz), Kappel, Yasin Ozan

GOLLER: Dk. 41 ve 86 Yasin Ozan, Dk. 81 Kappel, Dk. 90+3 Moritz (Penaltıdan) (Denizlispor), Dk. 55 Tayfur Bingöl, Dk. 70 Jahovic (Penaltıdan) (Göztepe)
SARI KARTLAR: Dk. 15 Burak Altıparmak, Dk. 36 Kerem Can Akyüz, Dk. 45 Cenk Güvenç (Denizlispor), Dk. 48 Doğa Kaya, Dk. 59 Murat Akın, Dk. 75 Leroy George, Dk 90+1 Tayfur Bingöl (Göztepe)

TFF 1. Lig'de puan durumu

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