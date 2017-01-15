Bandırmaspor: 2 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU

BANDIRMASPOR: 2 - SAMSUNSPOR: 0
STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Engin Erdem, Murat Ergin Gözütok
BANDIRMASPOR: Okan Kocuk, David Deniz Kılınç, Yiğit İsmail Gökoğlan (Dk. 88 Üstün Bilgi), Souza, Gökhan Karadeniz, Marino, Emre Güngör, Feridun Kıroğlu (Dk. 77 Doğan Karakuş), Gökhan Yılmaz, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek (Dk. 90 Yusuf Akyel)
SAMSUNSPOR: Furkan Köse, Ndiaye, Zola (Dk. 63 Vedat Bora), Murat Gürbüzerol, Canberk Aydın, Burhan Arman, Mustafa Sevgi (Dk. 68 Göksu Türkdoğan), Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Abdülkerim Bardakçı, Kone (Dk. 72 Alperen Pak)
GOLLER: Dk.11 ve 64 Atabey Çiçek (Bandırmaspor)
SARI KART: Dk. 31 Burhan Arman (Samsunspor)
TFF 1. Lig'de puan durumu
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