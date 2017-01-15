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Ferudun Tankut: Bizim adımıza iyi bir moral oldu

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut "Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak bizim adımıza iyi bir moral oldu" dedi

15 Ocak 2017 Pazar, 16:23:17 Güncelleme: 16:25:41

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlamanın kendilerine moral verdiğini söyledi.

Tankut, yaptığı açıklamada, dün oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Akhisar Belediyespor maçında iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

Maça 7 eksikle çıktıklarına dikkati çeken Tankut, "Alexe, Skulason ve kaleci Rybka sakattı. Yatabare, Traore ve Poko ise milli maçları nedeniyle ülkelerinde gitti. Takım kaptanı Dany ise kart cezalısıydı. Bu kadar eksiğe rağmen ortaya konulan oyun bizi mutlu etti. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak bizim adımıza iyi bir moral oldu. Şimdi önümüzde Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş ile üstü üste çok önemli maçlarımız var. Bu müsabakalara konsantre olup iyi çalışacağız." diye konuştu.

Transfer çalışmalarına da değinen Tankut, teknik ekibin isteği doğrultusunda bazı bölgelere bir iki takviye yapacaklarını sözlerine ekledi.

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