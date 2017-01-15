Kemal Özdeş: "Bu sezonun en iyi 30 dakikasını oynadık"

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "İlk devrenin son maçı, ikinci periyodun da ilk maçı gibi oldu. Kazanmak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Bu sezon daha önceki maçlarda da sahamızda etkili maçlar çıkardık. Bunu tekrar etmek güzeldi. Bu sezonun en iyi 30 dakikasını oynadık. Çıkarken topları kapmak ve geniş alanlar bulmak bizim için avantaj oldu. 16. dakikada 3-0 gibi bir skor yakaladık. İkinci yarı daha derli toplu oynadık. Hem top bizdeyken, hem de rakipteyken iyi oynadık. Hazırlıktan çıktıktan sonra geçmiş ritmleri yakalamak zor oluyor. Ancak takımım birlikte oynayarak bunun üstesinden geldi. Daha farklı skor olabilirdi. Rakibimizin pozisyonları var onlarda skor üretebilirlerdi. Önemli bir galibiyet aldık. Bunu sürdürebilmek önceliğimiz olacak. Önümüzde kupa maçımız var. Daha sonra Trabzonspor ile evimizde oynayacağız. Yine 3 puan hedefimizi olacak. Bunu gerçekleştirerek üst taraftaki takımlarla iç içe olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.