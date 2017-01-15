Kolbeinn Sigthorsson: "Galatasaray'a sakat geldim" demedim"

Sigthorsson, geçtiğimiz günlerde İzlanda basınına verdiği röportajda, "Galatasaray'a gelmeden önce sakatlandım" şeklinde bir ifade kullanmadığını söyledi.



26 yaşındaki futbolcunun konuyla ilgili açıklamaları şöyle;



"Röportajda Galatasaray'a geliş sürecimle ilgili konuştum. Ancak hiçbir şekilde 'Nantes ile oynadığım son maçta sakatlandım ve Galatasaray'a sakat geldim' diye bir şey söylemedim. Maç esnasında herhangi bir şey hissetmedim ya da herhangi bir darbe almadım. Oyunu bırakmamı gerektirecek bir sorunla da karşılaşmadım. İki gün sonra İstanbul'da tam 10 saat süren sağlık kontrolünden geçirildim. Milli takım kampında antrenmanda dizimde bir sertlik ve ağrı hissettim ve İstanbul'a döndüm. Tedavim orada başladı."

NANTES DA AÇIKLADI: "SIGTHORSSON'UN SAKATLIĞI YOKTU"

Nantes kulüp başkanı Waldemar Kita, İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson'u Galatasaray'a kiraladıkları dönemde oyuncunun hiçbir sakatlığının bulunmadığını belirtti.



Waldemar Kita, Sigthorsson'un Galatasaray'a kiralandığı dönemde sakatlığı olduğu iddialarını yalanlayarak, "Oyuncumuz Kolbeinn Sightorsson'la ilgili polemiklere bir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.



Sezon başında oyuncuyu göndermek istemediklerine dikkati çeken Kita, "Biz Sigthorsson'u kadroda tutmak istememize rağmen, kendisi Galatasaray'a çok gitmek istediği için göndermek zorunda kaldık. Kesinlikle hiçbir sakatlığı yoktu. Son olarak 28 Ağustos Pazar günü Bordeaux maçında oynadı ve bize veda bile etmeden İstanbul'a gitti. Bu konuda isteyen herkese sağlık ekibimiz gerekli açıklamaları yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.