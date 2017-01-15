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Aatif Chahechouhe
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Fenerbahçe'de Aatıf yuhalandı

Fenerbahçe - Adanaspor maçına sürpriz bir şekilde ilk 11'de başlayan Aatif Chahechouhe, oyundan çıkarken yuhalandı

15 Ocak 2017 Pazar, 19:03:32 Güncelleme: 20:31:12

Fenerbahçe'de Adanaspor karşılaşmasında Aatıf Chahechouhe sürprizi yaşandı. Devre arası kampının son 2 gününe katılan Faslı futbolcu, Adanaspor mücadelesine ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'de Aatıf sürprizi yaşanıyor. Trabzonsporlu Mehmet Ekici'ye karşılık takasta kullanılmak istenen, ancak gitmek istemeyince kadro dışı bırakılıp kamp kadrosuna dahil edilmeyen Aatıf Chahechouhe, devre arası hazırlıklarına Dereağzı'nda başlamıştı.

Kampın bitimine 2 gün kala affedilen ve Antalya'da takıma katılan Faslı futbolcu, Teknik Direktör Dick Advocaat tarafından Adanaspor karşısında ilk 11'de sahaya sürüldü.

OYUNDAN ÇIKARKEN YUHALANDI
Fenerbahçe'nin yediği ilk golde top kaybı yapan Aatıf Chahechouhe, 64. dakikada yerini Salih Uçan'a bırakırken tribünler tarafından yuhalandı. Aatif, tepkilere alkışla cevap verdi.

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