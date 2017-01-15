Adana Demirspor: 0 - Mersin İdmanyurdu: 0

ADANA DEMİRSPOR: 0 - MERSİN İDMANYURDU: 0
STAT: 5 Ocak Fatih Terim Stadı
HAKEMLER: Abdullah Yılmaz, Bahtiyar Birinci, Abdullah Bora Özkara
ADANA DEMİRSPOR: Emrullah, Göksu, Servan, Mehmet, Pote, Sercan, Waldison, Grbic, Oğuzhan, Berkay, Serkan
MERSİN İDMANYURDU: Mihaylov, Mahmut (Sinan dk. 75), Pedriel, Tolga, Mitrovic, Abdulkadir, Nurullah (Mehmet dk. 79), Emrah (Tekin dk. 29), Gökhan, Güven, Melih
KIRMIZI KART: Göksu (dk. 59) (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Abdulkadir, Nurullah (Mersin İdmanyurdu), Waldison (Adana Demirspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
13. dakikada Adana Demirspor'da Oğuzhan'ın ortasında Pote gelişine vurdu, kaleci Mihaylov topu kornere çeldi.
36. dakikada Adana Demirspor'da Sercan Kaya'nın ara pasında Waldison boş pozisyonda topa vurdu ancak top kalecide kaldı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
55. dakikada Adana Demirspor'da Sercan'ın pasında Pote'nin sert şutunda top yandan auta çıktı.
63. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Gbric'in yerden ortasında Pote'nin ceza alanı içerisindeki şutunda Mersin İdmanyurdu savunmasına çarpan top kornere gitti.
70. dakikada Mersin İdmanyurdu'nda Tita'nın ortasında Pedriel'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
89. dakikada Adana Demirspor'da Waldison'un ortasında Pote'nin kafa vuruşunda top kaleci Mihaylov'da kaldı.