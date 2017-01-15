ALMANYA HABERLERİ
15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Mesut Özil
FUTBOL

Almanya'nın en iyisi Mesut Özil!

Almanya'da yılın milli futbolcusu, Alman Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil seçildi

15 Ocak 2017 Pazar, 23:11:27 Güncelleme: 23:16:04

Almanya Futbol Federasyonu sayfasında Alman Milli Takımı Taraftar Kulübü tarafından düzenlenen yılın milli futbolcusu anketinde Mesut Özil, kullanılan 316 bin 850 oyun yüzde 54,5’ini alarak birinci oldu.

İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan Mesut Özil’i yüzde 33,9 ile Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos ve yüzde 4'le Köln'de forma giyen Jonas Hector takip etti.

2010'dan beri düzenlenen ankette 5. kez yılın futbolcusu seçilen Mesut Özil'in dışında 2010’da Bastian Schweinsteiger ve 2014'de Kroos ilk sırada yer almıştı.

DFB internet sayfasına açıklamalarda bulunan Mesut Özil, çok sayıda tarafların kendisine oy vermesinden dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, bundan dolayı taraftarlara teşekkürlerini iletti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mesut Özil: "Sözleşme yenilemem için Wenger'in durumu netleşmeli"
FUTBOL

Mesut Özil, Wenger'i bekliyor!
Mesut Özil'in geleceği Wenger'e bağlı
FUTBOL

Özil'in geleceği Wenger'e bağlı
Thierry Henry: "Mesut ve Alexis haftada 400 bin Sterlin istiyorsa her hafta hat-trick yapmalı"
FUTBOL

Henry'den Mesut Özil ve Alexis'e tepki!
Havalimanı güvenliğine yakalandılar!
GÜNDEM

Sevgilisini bavula koyup kaçırmak istedi ama...