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Simone Zaza Valencia
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Simone Zaza kiralık olarak Valencia'da

La Liga ekiplerinden Valencia, İtalyan forvet Simone Zaza'yı sezon sonuna kadar kiraladı

15 Ocak 2017 Pazar, 23:18:03 Güncelleme: 23:19:24

Valencia Kulübü'nden yapılan açıklamada, Juventus'un 25 yaşındaki oyuncusu Zaza'nın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.

Futbolcuya ödenen ücretle ilgili bir açıklama yapılmazken, Zaza'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığı aktarıldı.

Bonservisi Juventus'ta bulunan Zaza, bu sezonun ilk yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig takımı West Ham United'da 11 maçta forma giymiş, fakat gol atamamıştı.

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