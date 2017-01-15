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Cezayir - Zimbabwe
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Cezayir: 2 - Zimbabwe: 2

2017 Afrika Uluslar Kupası B Grubu karşılaşmasında Cezayir ile Zimbabwe 2-2 berabere kaldı

15 Ocak 2017 Pazar, 23:20:45 Güncelleme: 23:23:48

Franceville kentinde oynanan mücadelede Cezayir'in iki golünü de 2016'da "Yılın Afrikalı Futbolcusu" seçilen Riyad Mahrez, 12 ve 82. dakikalarda attı.

Zimbabwe'nin gollerini ise 17. dakikada Kudakwashe Mahachi ve 29. dakikada penaltıdan Nyasha Mushekwi kaydetti.

Antalyaspor'da forma şansı bulamayan kaleci Rais M'Bolhi, Cezayir Milli Takımı'nda 90 dakika sahada yer aldı.

Cezayir, gruptaki ikinci maçını 19 Ocak'ta Tunus'la, Zimbabwe ise aynı tarihte Senegal ile yapacak.

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