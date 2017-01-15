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Levent Şahin: "İki kez öne geçtiğimiz maçı berabere bitirmek üzüyor"

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, "İki kez öne geçtiğimiz maçı berabere bitirmek üzüyor tabi. Hangi takımlardan puan alabiliyorsak alacağız" dedi

15 Ocak 2017 Pazar, 23:35:35 Güncelleme: 23:38:08

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, "İki kez öne geçtiğimiz maçı berabere bitirmek üzüyor tabi. Önümüzde 18 maç vardı. Hangi takımlardan puan alabiliyorsak alacağız ve sonunda takımımızı hak ettiği yere getireceğiz. Taraftara teşekkür ediyorum, bu atmosferde bizi yalnız bırakmamak ve destelemek kolay değil. Duyduğumuz en ufak ses bile bizi motive ediyor. Desteklerini önümüzdeki maçlarda da bekliyoruz" diye konuştu.

"TRANSFERLER GELECEK"
Çok daha iyi olabileceklerini belirten Şahin, "Transferler gelecek. Maç maç geçeceğiz bu periyotu. Umarım Fenerbahçe maçıyla birlikte hak ettiği yere getiririz takımı" açıklamalarında bulundu.

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