16 Ocak 2017 Pazartesi, 00:13:01 | Güncelleme: 02:38:48
Trabzon Başkanı, “Ya Beşiktaş’a gidersin ya da bizde kalırsın” restini çekti.
“Ben Fenerbahçe’yi istiyorum. Oynayabileceğim takım orası” söylemini tekrarlayan Mehmet Ekici, tavrını sürdürürse 6 ay kadro dışı kalabilir
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HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ
Yılan hikayesine dönen Ekici transferinde geçtiğimiz gece önemli gelişmeler yaşandı.
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“Fenerbahçe’ye ya şimdi giderim ya da sezon sonunda bedelsiz” resti üzerine Bursa maçı öncesi kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki orta sahanın babasıyla ile Trabzon Başkanı Muharrem Usta, İstanbul’da bir araya geldi.
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Usta, babası aracılığıyla Ekici’ye “Mehmet’in yaptığı çok yanlış. Onu F.Bahçe’ye vermeyeceğim. Ya Beşiktaş’a gider ya da bize imza atar. F.Bahçe diye restleşirse 6 ay kadro dışı kalır, bedelini öder” mesajını iletti.
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Başkan, kulübün menfaatleri nedeniyle böyle bir karar aldığını söylerken, Ekici’nin F.Bahçe ısrarı devam etti.
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Tecrübeli yıldızın “Başkanım, ben Fenerbahçe’ye gideceğim. Beşiktaş’ı istemiyorum. Oynayabileceğim takım F.Bahçe” dediği ifade edildi.
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Ekici’nin fikrini değiştirmemesi üzerine başkan Usta’nın “Ben de gereğini yaparım” diyerek toplantıdan ayrıldı.
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Ekici’nin Beşiktaş’a gitmez, F.Bahçe’de oyuncuyu bonservisiyle transfer etmezse başarılı futbolcunun sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılacağı öğrenildi.