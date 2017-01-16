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FUTBOL

Muharrem Usta'dan Mehmet Ekici'ye rest!

16 Ocak 2017 Pazartesi, 00:13:01

Trabzon Başkanı, “Ya Beşiktaş’a gidersin ya da bizde kalırsın” restini çekti. “Ben Fenerbahçe’yi istiyorum. Oynayabileceğim takım orası” söylemini tekrarlayan Mehmet Ekici, tavrını sürdürürse 6 ay kadro dışı kalabilir

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    HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ

    Yılan hikayesine dönen Ekici transferinde geçtiğimiz gece önemli gelişmeler yaşandı.

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    “Fenerbahçe’ye ya şimdi giderim ya da sezon sonunda bedelsiz” resti üzerine Bursa maçı öncesi kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki orta sahanın babasıyla ile Trabzon Başkanı Muharrem Usta, İstanbul’da bir araya geldi.

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    Usta, babası aracılığıyla Ekici’ye “Mehmet’in yaptığı çok yanlış. Onu F.Bahçe’ye vermeyeceğim. Ya Beşiktaş’a gider ya da bize imza atar. F.Bahçe diye restleşirse 6 ay kadro dışı kalır, bedelini öder” mesajını iletti.

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