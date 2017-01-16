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Usta, babası aracılığıyla Ekici’ye “Mehmet’in yaptığı çok yanlış. Onu F.Bahçe’ye vermeyeceğim. Ya Beşiktaş’a gider ya da bize imza atar. F.Bahçe diye restleşirse 6 ay kadro dışı kalır, bedelini öder” mesajını iletti.