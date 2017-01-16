16 Ocak 2017 Pazartesi, 00:17:03 | Güncelleme: 09:09:19
1
1|10
HABERTÜRK SPOR / Erhan TELLİ
Sezon ikinci yarısına deplasmanda alınan Konya galibiyeti ile başlayan ve çok kritik bir 3 puana sahip olan Galatasaray’da golcü transferi konusunda girişimler devam ediyor...
2
2|10
Yönetici Levent Nazifoğlu’nun Lukas Podolski’yi satmayacaklarını açıklamasına karşın Eren Derdiyok’un yine sahada hayalet gibi gezmesi iyi bir golcü transferini yeniden gündeme getirdi.
3
3|10
Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılı kurmayların Kolombiya’nın Deportivo Cali takımında forma giyen 22 yaşındaki forvet Harold Preciado için temasa geçtiği öğrenildi.
HABERİN DEVAMI
4
4|10
Bu sezon 23 maçta 15 gol atan genç golcü ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilirken, Kolombiya basını da bu gelişmeyi doğruladı.
5
5|10
Çıkan haberlerde oyuncu için anlaşma sağlandığı ve Preciado’nun kısa bir süre içinde İstanbul’a gideceği bildirildi.
6
6|10
Deportivo Cali kulübü başkanı Martinez’in transferle ilgili olarak yaptığı açıklamalara da yer verilirken, genç oyuncunun Avrupa’da oynamak için yapılan teklifi kabul ettiği ve bonservisinin de 4 milyon Euro seviyesinde olduğu açıklandı.
HABERİN DEVAMI
7
7|10
ÖZBEK’İN RODRİGUES SEVİNCİ Bu arada Garry Rodrigues’in Konya deplasmanında sergilediği futbol, yaptığı transferler nedeniyle oldukça eleştiri alan başkan Dursun Özbek’i çok sevindirdi.
8
8|10
Maçtan sonra teknik heyeti ve futbolcuları telefonla arayıp özel olarak tebrik eden başkan Özbek’in, Rodrigues’i bulan ve transfer edilmesini sağlayan scout ekibini de tebrik ettiği bildirildi.