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FUTBOL

Galatasaray aradığı golcüyü buldu!

16 Ocak 2017 Pazartesi, 00:17:03

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    HABERTÜRK SPOR / Erhan TELLİ

    Sezon ikinci yarısına deplasmanda alınan Konya galibiyeti ile başlayan ve çok kritik bir 3 puana sahip olan Galatasaray’da golcü transferi konusunda girişimler devam ediyor...

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    Yönetici Levent Nazifoğlu’nun Lukas Podolski’yi satmayacaklarını açıklamasına karşın Eren Derdiyok’un yine sahada hayalet gibi gezmesi iyi bir golcü transferini yeniden gündeme getirdi.

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    Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılı kurmayların Kolombiya’nın Deportivo Cali takımında forma giyen 22 yaşındaki forvet Harold Preciado için temasa geçtiği öğrenildi.

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