Sevilla: 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga mücadelesinde Sevilla ile Real Madrid karşı karşıya geldi.



Golsüz geçilen ilk yarının ardından gol perdesi, 67. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle açıldı: 0-1.



85. dakikada Sergio Ramos topu şanssız bir şekilde kendi kalesine gönderdi. Bu golle mücadeleye eşitlik geldi: 1-1.



Karşılaşmada son dakikalar oynanırken Sevilla'nın yıldızı Jovetic, attığı güzel golle 90 dakikanın skorunu belirledi ve Sevilla, Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.



Bu sonuçla Real Madrid bir maç eksiğine rağmen 40 puanla liderliğini sürdürürken, Sevilla 39 puanla ligde ikinciliğe yükseldi.

La Liga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:



Celta Vigo: 1 - Alaves: 0

Valencia: 2 - Espanyol: 1

Granada: 1 - Osasuna: 1

Sporting Gijon: 2 - Eibar: 3