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Sevilla - Real Madrid
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Sevilla: 2 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 18. haftasında Sevilla evinde Real Madrid'i 2-1 yenerek rakibinin 40 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 01:29:50 Güncelleme: 01:50:07

İspanya La Liga mücadelesinde Sevilla ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Golsüz geçilen ilk yarının ardından gol perdesi, 67. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle açıldı: 0-1.

85. dakikada Sergio Ramos topu şanssız bir şekilde kendi kalesine gönderdi. Bu golle mücadeleye eşitlik geldi: 1-1.

Karşılaşmada son dakikalar oynanırken Sevilla'nın yıldızı Jovetic, attığı güzel golle 90 dakikanın skorunu belirledi ve Sevilla, Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Real Madrid bir maç eksiğine rağmen 40 puanla liderliğini sürdürürken, Sevilla 39 puanla ligde ikinciliğe yükseldi.

La Liga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Celta Vigo: 1 - Alaves: 0
Valencia: 2 - Espanyol: 1
Granada: 1 - Osasuna: 1
Sporting Gijon: 2 - Eibar: 3

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