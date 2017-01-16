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Fiorentina - Juventus
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Fiorentina: 2 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 19. haftasında Mor Menekşeler lakaplı Fiorentina evinde lider Juventus'u 2-1'lik skorla devirdi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 01:35:25 Güncelleme: 01:49:05

Serie A'nın 19. hafta mücadelesinde Fiorentina, kendi sahasında lider Juventus'u ağırladı.

Zorlu mücadeleden ev sahibi ekip 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fiorentina'nın gollerini 37'de Nikola Kalinic ve 54. dakikada Badelj kaydetti. Juve'nin tek golü Higuain'den geldi.

Bu skorla 1 maçı eksik olan Juventus 45 puanda kalırken, Fiorentina ise puanını 30'a yükseltti.

Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Udinese: 0 - Roma: 1
Lazio: 2 - Atalanta: 1
Napoli: 3 - Pescara: 1
Cagliari: 4 - Genoa: 1
Sampdoria: 0 - Empoli: 0
Sassuolo: 4 - Palermo: 1

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