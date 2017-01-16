Fiorentina: 2 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 19. hafta mücadelesinde Fiorentina, kendi sahasında lider Juventus'u ağırladı.
Zorlu mücadeleden ev sahibi ekip 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Fiorentina'nın gollerini 37'de Nikola Kalinic ve 54. dakikada Badelj kaydetti. Juve'nin tek golü Higuain'den geldi.
Bu skorla 1 maçı eksik olan Juventus 45 puanda kalırken, Fiorentina ise puanını 30'a yükseltti.
Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Udinese: 0 - Roma: 1
Lazio: 2 - Atalanta: 1
Napoli: 3 - Pescara: 1
Cagliari: 4 - Genoa: 1
Sampdoria: 0 - Empoli: 0
Sassuolo: 4 - Palermo: 1
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