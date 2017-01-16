Fiorentina: 2 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 19. hafta mücadelesinde Fiorentina, kendi sahasında lider Juventus'u ağırladı.



Zorlu mücadeleden ev sahibi ekip 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Fiorentina'nın gollerini 37'de Nikola Kalinic ve 54. dakikada Badelj kaydetti. Juve'nin tek golü Higuain'den geldi.



Bu skorla 1 maçı eksik olan Juventus 45 puanda kalırken, Fiorentina ise puanını 30'a yükseltti.

Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:



Udinese: 0 - Roma: 1

Lazio: 2 - Atalanta: 1

Napoli: 3 - Pescara: 1

Cagliari: 4 - Genoa: 1

Sampdoria: 0 - Empoli: 0

Sassuolo: 4 - Palermo: 1