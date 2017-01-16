Fenerbahçe - Adanaspor maçının yazar yorumları

TARAFTAR BAŞINDAN BERİ FARKINDAYDI | SERDAR ALİ ÇELİKLER

Fenerbahçe açısından son 5-6 yılın çoğunda uygulanan, “Koşsun da isterse kazma olsun” oyuncu profillerinin; ‘vasat’ı kral ilan etme saçmalığının geldiği nokta, içinden çıkılmaz bir hale geldi.

Tarihi boyunca hücum oyuncularının kalitesi ile; forvet veya ofansif orta alan oyuncuları ile abad olan, bu ülkede ‘yakışıklı futbol’ fikrinin ve sıfatının tek temsilcisi olan bu kulüp Aykut Kocaman’ın döneminden bu yana “Koşu mesafesi...”; “Topun kıymetini bilen oyuncu...”; “Orta sahamız şeffaf olmasın oraya buraya koşsun...”; “Dünyada Alex tipi oyuncu bitti...” saçmalıkları ile vasat oyuna, oyuncuya ve antrenörlere emanet edildi. Bu zihniyet “Yeni dünya düzeni...”; “Kocaman dünya çapında antrenör” cümleleri ile kutsandı. Fener’de oynamak ucuzlatıldı. Bursaspor’un 1 sezonluk kralı, ‘olur’ sanıldı. Zaten yıllardır futboldan anlamadığını bir tek kendisinin anlamadığı ‘çok bilen başkan’ da “En iyi kadro bizde”den başka laf üretemediği için takım yıllar içinde hep kalitesinden ödün verdi.

Geldiğimiz noktada Sivaslı Aatif’larla; Şişmandao’larla; Emenike denen hadsizlerle; olmamış, olamamış Salih’lerle, Stoch’larla sezona başlandı. Eh haliyle olmadı tabi. Bu tabloyu çoook öncesinden gören; başkanın artık kulübü kendisinden kurtarması gerektiğini düşünen Fenerbahçeliler de stada gelmedi,, gelmeyecekler de... Önceki yazılarımda da söyledim onlar, yani gerçek Fenerbahçeliler “Vasata tav olmaz!..” Onlar, “Ben yaptım oldu”lara prim vermez. Onlar, “Takımı topla Volkan...” ile başarılı olunamayacağını bilir. O nedenle de tribünleri Aziz Bey’in askerleri Anadolu GFB’ye bırakırlar. Bu vasat ve yetenek fakiri hücum takımı; dün Adanaspor -ki ligin en zayıf kadrolarından birine sahip- karşısında her zamanki gibi çalıştı, çabaladı ama üretemedi. Bu takım biraz olsun ilerlemek istiyorsa Volkan artık kabul günlerine son vermeli; RvP ile Lens’e de gözü gibi bakmalı.

Bir de ‘Senegal elensin de Sow bir an evvel gelsin’ diye dua etmeli. Fenerbahçeli oyuncular geleneksel olarak çok daha zorlu geçecek ligin 2. yarısında çalışıp çabalayacaklar gene ama kalite ortaya koyulması gereken zamanlar için RvP ve Lens dışında alternatifleri yok. Bu zamana kadar bu alana bir 10 numara almayan; alamayan kar eden ‘futbol’un paralarını sürekli ‘dernek’in sobasında yakan bu yönetim ile daha fazlası da olamaz zaten. Bu tablonun böyle olacağını da en başta taraftar fark etmişti zaten. G.Saray ve Beşiktaş maçları da bitti. Ligin 2. yarısında bu stat sadece UEFA maçında dolar. Adanaspor’un mücadelesine saygı duyuyor, şahsen tanıyıp sevdiğim Levent Şahin Hoca’ma başarılar diliyorum.

LENS

Fenerbahçe o olmazsa kaleye gidemeyecek durumda. Kiralık bir ismin bu kadar kendini yırtması, takıma aidiyet göstermesi fazla görülmüş bir şey değil. Takımın fark yaratan tek oyuncusu..

ADVOCAAT

Aatıf tercihi tamamen artistik. Sadece yönetimle aynı fikirde olunmadığının gösterilmek istenmesi işgüzarlığı. Topal sakatlandığında Karavayev değil RvP ya da Alper girmeliydi. Hollandalı 2. devreye iyi başlamadı.

FENERBAHÇE FIRSAT TEPİYOR | FAİK ÇETİNER

Fenerbahçe’nin bankoları Simon Kjaer, Volkan Şen sakat, Sow milli takımda. Bu üç banko yokken Advocaat, Alper Potuk ve Van Persie ile hazırlık maçında oynattığı yeni transfer Karavayev’i de kulübede oturtmuş. Geçen hafta “Git” denilen Aatif ile Ozan Tufan ise ilk 11’de... Orta saha da defansif özellikleri ağır basan Mehmet Topal, Josef de Souza ve Ozan’a emanet. Fernandao tek santrfor, gözler her zaman olduğu gibi Lens’te. Bu şartlarda bile bildiğimiz, seyrettiğimiz Adana’nın İstanbul’da rakibine kafa tutacağına ihtimal vermiyoruz.

F.Bahçe maça hızlı başlıyor ama ilk tehlike rakipten geliyor. Adanalı Cem daha 5. dakika dolmadan topu Volkan’a nişanlamasa misafir takım öne geçecek. F.Bahçe geriden iyi çıkamıyor, orta alanda iyi top yapamıyor. Tek ümit Lens. Sağ kanattan onun bindirmeleri ve kesmeleri olmasa takım pozisyon bile bulamayacak! Rakip Adana ise ilk bölümde kazandığı topları daha akıllı ve daha iyi kullanıyor. Öyle ki ikinci ani ataklarında Megaye ile golü buluyorlar. Golde Neustadter ile Skrtel ikilisinin katkısı büyük!

F.Bahçe golden sonra yine yükleniyor, kalede Itandje devleşiyor ama Mehmet Topal’ın golüne engel olamıyor. F.Bahçe golden sonra bir şanssızlık yaşıyor. Sakatlanan Mehmet Topal yerini yeni transfer Karavayev’e bırakıyor. Devre berabere bitecek derken yine Neustadter ve Skrtel’in uyuşmazlığı ile Adana bir ani atakla Roni’nin golüyle yine öne geçiyor. F.Bahçe ikinci yarıya rakibe önde baskı yaparak başlıyor ve rakip alana yerleşiyor. Advocaat oyuncu değişikliği yapmamış, Lens’i sola, Karavayev’i de sağ kanatta görevlendiriyor. Rakibin hiç hücum düşünmediği bu bölümde F.Bahçe yine de pozisyon bulmakta zorlanıyor. Advocaat’ın ilk hamlesi Aatif’ı oyundan alıp uzun zamandır şans vermediği Salih’i oyuna almak oluyor. Aatıf çıkarken yuhalanıyor, Salih girerken de şaşırtıyor. F.Bahçe bilhassa Lens’in inanılmaz performansıyla maçı hiç bırakmıyor. Son bölümde de kazanılan penaltıyla yine eşitliği sağlıyor. Van Persie’nin oyuna girmesiyle de son 10 dakika maç tek kale oyuna dönüyor. Dönüyor ama F.Bahçe kalesinde devleşen Itandje’ı geçemeyip kale önünde beceriksiz olunca çok önemli 2 puan kaybedip adeta fırsat tepiyor.

Adana’nın takım olarak alkışlanacağı, Advocaat’ın ise sahaya 11 ve yaptığı değişikliklerin çok konuşulacağı bir maç da sürpriz bir sonuçla sona eriyor.

İSABETLİ TRANSFER

Dün ortaya koydukları mücadele ile Adana’nın ligin ikinci yarısında çok iyi işler yapacağına inandık. Hele Rize’den alınan kaleci Itandje için çok ama çok isabetli transfer diyebiliriz, dün sahanın yıldızıydı.

İŞLERİ ZOR

Adana karşısında beklenmedik 2 puan kaybeden F.Bahçe’nin haftaya Kadıköy’de liderle maçı var. Bence bu maç F.Bahçe’nin zirvedeki kaderini belli edecek. Ama bu futbolla Başakşehir’i yenmeleri zor gözüküyor.

JOSEF'E YAPILAN PENALTIYDI | BÜLENT YAVUZ

Fenerbahçe, altın değerinde iki puan kaybetti. “Ummadığın taş, yarar baş” misali Sarı-Lacivertliler kolay kazanılacak maçta şampiyonluk yolunda yara aldı. Hakem Serkan Çınar, bir kritik hata dışında kötü değildi. Baskıya da dayandı. Oyuncuları kontrol etmede ve maçta tutmada başarılı oldu. Ancak 16. dakikada karşılaşma 0-0 iken F.Bahçe lehine çok net ve açık bir penaltıyı vermedi. Adanalı Didi, Josef de Souza’nın önündeki topa vurmak isterken topa değil, Brezilyalı’nın sağ ayak bileğine vurdu. Hakemin önü çok açıktı ve devam kararı verdi. Ancak nasıl ve neden göremediğini gerçekten merak ediyorum. Adanalı oyuncunun topla hiçbir alakası yoktu ve top açıkta duruyordu. Serkan Çınar’ın bu pozisyonu atlamaması gerekiyordu. Bunun dışında özellikle ikinci yarıda 2’li ve 3’lü mücadelelerde onlarca düdük çaldı. Çoğu doğruydu. Bunlardan biri de F.Bahçe lehine çaldığı penaltıydı.