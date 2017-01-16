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Kadıköy Ülker Stadı Fenerbahçe
FUTBOL

Ülker Stadı dolmuyor

Fenerbahçe taraftarı takımın durumu ne kadar ümit verirse versin maça gitmiyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 09:28:27 Güncelleme: 09:36:45

Sarı-Lacivertliler ligin ilk yarısında zor günler geçirmelerine rağmen son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve yarışına tutunmayı başarmıştı.

Yönetim bu defa zorlu maratonda yalnız kalmayacaklarını umut ediyordu ancak beklenen yine olmadı. Bunun sonucunda Fenerbahçe bu sezon boş tribünlere oynamaya devam etti. Sarı- Lacivertliler, Adanaspor’a karşı Kadıköy’de oynanan maçta da tribünleri dolduramazken karşılaşmayı 10 bin civarında taraftar izledi. Bu arada Adanaspor’un Fenerbahçe karşısında kazandığı golden sonra Okul Açık’ta ikinci yarının başında Fenerium üst tribününde taraftar arasında kavgalar çıktı. Güvenlik güçleri sakinleştirdi.

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