Advocaat'a büyük tepki

Pereira’dan aldığı enkazı çok iyi toparlayan Dick Advocaat’ın hakkını başta taraftarlar olmak üzere herkes vermişti. Samimi açıklamaları, sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Hollandalı hocanın Adana karşısında aldığı kararlar, Sarı-Lacivertli taraftarları çileden çıkardı.

Pereira döneminde sıkça eleştirilen üçlü defansif orta saha sistemi dün yine sahnedeydi. Deneyimli teknik adamın, M.Topal, Josef ve Ozan üçlüsünden oluşan 11’i tercih etmesi, taraftarın sabrını taşırdı. Advocaat’ın tartışılan ikinci tercihi ise Aatif’tı... Mehmet Ekici’ye takas olarak Trabzonspor’a gitmeyi kabul etmediği için kamp kadrosuna dahil edilmeyen, takım Antalya’dayken İstanbul’da bulunan Faslı orta saha berbat bir futbol sergilerken, Hollandalı bu kararı nedeniyle de çok eleştirildi.

44’te sakatlanan Mehmet Topal’ın yerine Alper Potuk’u almayıp takıma yeni katılan Karavayev’i sürmesi de şaşkınlık yarattı. SarıLacivertliler, Adana önündeki puan kaybını futbolcular kadar Advocaat’ın tercihlerine de bağladı.