Volkan Demirel: Böyle oynarsak yarıştan uzaklaşırız

Volkan Demirel, iyi oynamadıklarını söyledi...

Volkan, “Hiç hesabımızda yoktu. Ancak ilk yarıdaki oyunumuzla da olmazdı. Penaltı verilse ve gol olsa farklı bir maç olurdu. Bize yakışmayan bir beraberlik oldu. Buradan 1 puan almak doğru değildi. Bu şekilde oynarsanız şampiyonluk yarışından uzaklaşırsınız. Umarım telafi edeceğiz. Ligin son sıralarındaki takımlara karşı bu şekilde sonuçlar alıyoruz. Bunları 3 puana çeviremezseniz sıkıntı olur. Tabii ki hakem kararları da önemli ama biz hem hakemi hem rakibi hem de gereken herkesi yenmemiz gerekiyor ki şampiyon olalım. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bize bizden başka kimse de yardım etmeyecek” ifadelerini kullandı.

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