Adem Büyük'ün dönüşü!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa evinde konuk ettiği Adanaspor'u 3-0 yendi.

Sakatlığı sebebiyle ilk yarının son haftalarında takımını yalnız bırakan Kasımpaşa kaptanı Adem Büyük, 3 maçlık aradan sonra formasına kavuştu. Adem, 13. dakikada Tunay’ın güzel pasında arka direkte yaptığı vuruşla farkın ikiye çıkmasını sağladı. Golle dönen tecrübeli yıldız, böylece bu sezon ligdeki gol sayısını 5’e çıkardı. Adem’in 2 de asisti bulunuyor.

53 YIL SONRA GELEN ZAFER

Kasımpaşa, Gençlerbirliği’ni İstanbul’da tam 53 sene sonra devirdi... Rakibini 1963-64 sezonunda 2-1 mağlup eden Lacivert-Beyazlılar, son 11 maçta da ikinci zaferini elde etti. Paşa, Gençler’i son olarak 19 Ekim 2013’te Ankara’da 3-1 yenmişti.