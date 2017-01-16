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Babel'in durumu belirsiz!

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel'in Osmanlıspor maçındaki durumu bugün netleşecek

16 Ocak 2017 Pazartesi, 09:50:33 Güncelleme: 09:55:08

Kartal’ın yeni transferi Ryan Babel’in Osmanlı karşısında oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak. İspanya’da gerekli olan belgeler henüz gelmediği için lisansı çıkartılamayan Hollandalı futbolcu ile ilgili sorunun bugün çözülmesi bekleniyor. Deportivo de la Coruna Kulübü’nden belgeler bugün gönderilmesi halinde Babel’in lisansı çıkartılacak ve oyuncu Osmanlı karşısındaki yerini alacak. Bir diğer yeni transfen Mitrovic’in ise yedek kadroda olması bekleniyor.

ABOUBAKAR YOK
Beşiktaş’ta 2017 Afrika uluslar Kupası’nda Kamerun Milli Takımı kadrosunda bulunan Vincent Aboubakar, Osmanlıspor karşısında forma giyemeyecek. Aboubakar, ülkesinin kupadaki performansına bağlı olarak önümüzdeki maçlarda SiyahBeyazlı kadroya dahil olacak.

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