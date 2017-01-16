Gaziantepspor'da istifa sesleri

Güne yeni stat heyecanı ile başlayan Antepli taraftarlar için işler 27 dakikada kabusa dönüştü. Özellikle skor 2-0’a geldikten sonra çok sinirlenen Kırmızı-Siyahlı tribünler, başkan İbrahim Kızıl ve yönetimini dakikalarca sert bir şekilde istifaya davet etti. Tepkilerden teknik direktör İbrahim Üzülmez de payını aldı.



TARİHİN EN KÖTÜ ANTEP'İ

Antep’i Süper Lig’in köklü takımlarından G.Antep, 17. haftalar itibarıyla tarihinin en kötü sezonunu geride bıraktı. 17 maçta sadece 11 puan alabilen, 8 haftadır puan yüzü göremeyen ve düşme hattına adeta yerleşen Kırmızı- Siyahlılar; ayrıca bu sezon ligde rakibine en çok gol pozisyonu veren takım oldu. (112, maç başı 6.6)

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