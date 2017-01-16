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Jan Olde Riekerink Galatasaray
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Jan Olde Riekerink: Golcü istiyorum

Hollandalı çalıştırıcı, “Transferde önceliğimizi santrfora vermeliyiz. Ahmet Çalık’ın gelmesi, Koray’ın da iyileşerek geri dönmesiyle birlikte stoperde sıkıntımız kalmayacak” dedi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:09:54 Güncelleme: 10:14:45

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Konya deplasmanı dönüşünde Sarı-Kırmızılı yöneticilerle bir araya gelerek yapılması planlanan yeni transferi konuştu. Hollandalı teknik adamın, gol yollarında yaşadıkları sıkıntıyı aşabilmek için yönetimden yeni bir golcü alınmasını istediği, Ahmet Çalık’ın transferinin ardından yeni bir stopere ise ihtiyaç duymadığını söylediği öğrenildi. Riekerink’in yöneticilerle yaptığı son durum değerlendirmesinde, Garry Rodrigues’in gelişi ile birlikte kanatlarda rahatladıklarının altını çizerek, bu bölgede yeterli oyuncu sayısına sahip olmalarına karşın, golcü anlamında ciddi bir alternatif eksikliği yaşadıklarını belirtti.

Eren ve Podolski dışında golcü oyuncusu olmadığına dikkat çeken 64 yaşındaki çalıştırıcı, “Transferde önceliğimizi santrfora vermeliyiz. Ahmet Çalık’ın gelmesi, Koray’ın da iyileşerek geri dönmesiyle birlikte stoper anlamında bir sıkıntımız kalmayacak” dedi. Yapılan bu görüşme üzerine yönetim transferde rotayı yeni bir golcüye çevirdi.

HABERTÜRK SPOR / ERHAN TELLİ

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