Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşılaşacak. Peki Elazığspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

ELAZIĞSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma A2 TV'den canlı olarak seyredilebilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, grupta şu ana kadar oynadığı maçlardan bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, grupta 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Çıktığı 4 maçın üçünü kaybeden ve birinde berabere kalan Elazığspor ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

PUAN DURUMU

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda 5. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y AV P Tuzlaspor 4 3 - 1 9 4 5 9 Anagold 24 Erzincanspor 4 2 1 1 8 7 1 7 Galatasaray 4 1 2 1 6 6 - 5 Elazığspor 4 - 1 3 3 9 -6 1