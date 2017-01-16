TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ
16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Elazığspor - Galatasaray maçı
FUTBOL

Elazığspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşılaşacak. Peki Elazığspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:42:10 Güncelleme: 10:46:11

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşılaşacak. Peki Elazığspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

ELAZIĞSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma A2 TV'den canlı olarak seyredilebilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, grupta şu ana kadar oynadığı maçlardan bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, grupta 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Çıktığı 4 maçın üçünü kaybeden ve birinde berabere kalan Elazığspor ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

PUAN DURUMU

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda 5. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y AV P
Tuzlaspor 4 3 - 1 9 4 5 9
Anagold 24 Erzincanspor 4 2 1 1 8 7 1 7
Galatasaray 4 1 2 1 6 6 - 5
Elazığspor 4 - 1 3 3 9 -6 1

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Galatasaray aradığı golcüyü buldu!
FUTBOL

G.Saray aradığı golcüyü buldu!
Jan Olde Riekerink: Golcü istiyorum
FUTBOL

Riekerink'in transfer kararı!
Atiker Konyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları
FUTBOL

"Maçın yıldızı olmayı hak etti"
Tolga Ciğerci’den Süper Lig’e övgü
FUTBOL

"Sadece futboldan anlamayanlar..."