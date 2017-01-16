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FUTBOL

Günün transfer iddiaları (16.01.2017)

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:46:05

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    G.Saray gol sorununu Harold Preciado ile çözecek. Sarı-kırmızılı takımın, Deportivo Cali forması giyen ve 23 maçta 15 gol atarak dikkatleri üzerine çeken genç yetenekle anlaştığı ifade edildi. Transferin 1-2 gün içinde KAP’a bildirileceği belirtiliyor. (Fotomaç)

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    Trabzonspor, Espanyol’un santrforu Felipe Caicedo’yu bu hafta bitirmenin hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibinin, Sevilla’da forma giyen orta ve sağ kanat oyuncusu Ganso’yu da takip ettiği ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi. (Fanatik)

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    Yönetici Levent Nazifoğlu, kadro dışı bırakılan Chedjou'nun yerine stoper alacaklarını söyledi. "Chedjou ile yollarımızı ayırıyoruz. İnşallah Trabzonspor'a gider. Orada yararlı olur" diyen Nazifoğlu, "Bir stoper daha almayı istiyoruz. Orayı dörtlememiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

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