Günün transfer iddiaları (16.01.2017)

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:46:05 | Güncelleme: 11:12:23
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G.Saray gol sorununu Harold Preciado ile çözecek. Sarı-kırmızılı takımın, Deportivo Cali forması giyen ve 23 maçta 15 gol atarak dikkatleri üzerine çeken genç yetenekle anlaştığı ifade edildi. Transferin 1-2 gün içinde KAP’a bildirileceği belirtiliyor. (Fotomaç)
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Trabzonspor, Espanyol’un santrforu Felipe Caicedo’yu bu hafta bitirmenin hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibinin, Sevilla’da forma giyen orta ve sağ kanat oyuncusu Ganso’yu da takip ettiği ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi. (Fanatik)
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Yönetici Levent Nazifoğlu, kadro dışı bırakılan Chedjou'nun yerine stoper alacaklarını söyledi. "Chedjou ile yollarımızı ayırıyoruz. İnşallah Trabzonspor'a gider. Orada yararlı olur" diyen Nazifoğlu, "Bir stoper daha almayı istiyoruz. Orayı dörtlememiz gerekiyor" ifadesini kullandı.
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Trabzonspor'un Al-Ain'de oynayan ve "Arapların Messi'si" olarak bilinen Omar Abdulrahman için nabız yokladığı belirtildi. Arap ekibiyle 78 maçta 13 gol atıp, 35 de asist yapan 26 yaşındaki 10 numara geçtiğimiz günlerde artık Avrupa'da futbol oynamak istediğini açıklamıştı. (Fotomaç)
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Lig başlamadan önce 1 milyon 250 bin Euro'ya 1 yıllığına imza atan Sabri yeni sözleşme için yönetimden de haber bekliyor. Galatasaray A Takımına geldiği 2002-2003 sezonundan beri 10 oyuncuyla girdiği rekabeti kazanan kaptan, Abel Xavier, Serkan Kurtuluş, Salih Dursun, Veysel Sarı, Tarık Çamdal, Martin Linnes ve Luis Cavanda gibi isimlerden formayı almayı başardı. (Sabah)
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Trabzonspor'da genel sekreter Gençağa Meriç, Ersun Yanal ile bir araya gelen Kolombiyalı golcü ile ilgili, “Rodallega’nın transferi an meselesi. Önemli mesafe kat ettiğimiz başka isimler de var” dedi. (Fotomaç)
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Podolski'nin Çin'e transfer olma ihtimalini göz önünde bulundurup, B planını devreye sokarak golcü arayışlarını sürdüren Cimbom'da yeni adayın Hollanda'dan olduğu öğrenildi. Aslan'ın Ajax'ta oynayan genç yıldız Anwar El Ghazi ile ilgilendiği iddia edildi. Hollanda basını, Kırmızı-Beyazlılar'ın 21 yaşındaki golcüsü Anwar El Ghazi'nin takımdan ayrılacağını ve G.Saray'ın da ilgilenen kulüpler arasında olduğunu yazdı. (Takvim)
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Dinamo Kiev'in Ukraynalı yıldızı Yarmolenko, F.Bahçe'ye transfer olan Karavaiev ve kendisinin Türkiye'ye transfer söylentileri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Yarmolenko, "Karavaiev'in F.Bahçe'ye gitmesi kendisi için büyük bir adım. Ama ben Türkiye ve Rusya'ya transfer olmam" dedi. (Fotomaç)
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Ahmet Çalık’la defansın geleceğini sağlama alan Galatasaray, ara transfer döneminde deneyimi yüksek bir ismi de kadrosuna katacak. Brezilya’nın Sao Paulo takımında forma giyen Maicon için temaslar hızlandırıldı, pazarlıklar sürüyor. (Fanatik)
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Demba Ba’nın, Beşiktaş yönetimine 'Şubat ortasına kadar hazır olurum, beni alın' mesajı gönderdiği, Mario Gomez'in de gelecek sezon için geri dönüş sinyali verdiği iddia edildi. (Fotomaç)
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Marcelo ile birlikte Beşiktaş savunmasının önemli ismi olan Dusko Tosic, Sırbistan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2016 yılının değerlendirmesini yapan Beşiktaşlı futbolcu sezon başında ayrılma planları yaparken, şampiyonlukta önemli pay sahibi olduğunu vurguladı, “Şenol Güneş geçen Ocak ayında bana kulüp bulmamı söyledi. Ancak ben bu tarihten sonra lig bitimine kadar 13 maça çıktım. Yeni statta şampiyonluğu kutladık ve 7 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde oynadık” diye konuştu. (Skorer)
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Fırtına'nın Rodallega transferinde Akhisar'a bir miktar paranın yanı sıra bonservisini vermeyi planladığı Mustafa Yumlu'nun, bugün Akhisar yönetimiyle görüşeceği öğrenildi. Antalya kampındayken ayrılan 29 yaşındaki stoperin, bugün yapılacak görüşmenin ardından Akhisar'a transferinin şekilleneceği bildirildi. (Fotomaç)
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Portekizli süperstarın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2+1 yıllığına uzatılacak. Transfer döneminin bitimi öncesinde resmileşecek anlaşmanın ardından Q7, yeni dönemden itibaren takım kaptanları arasına eklenecek. (Fanatik)
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Villarreal'de forma bulamadığı için Kasım ayında menajeri tarafından Galatasaray'a önerilen Pato için yapılan görüşmeler bir anda yön değiştirdi. Daha önce Brezilyalı oyuncuyu, Corinthians'tan aldıkları 3 milyon Euro'ya Galatasaray'a göndermeye evet diyen İspanyollar, hafta içinde yapılan görüşmede ise 180 derece döndü. 3-0 kazanılan Atletico maçında şov yapan Gijon maçında 1 gol 1 asist, Barcelona maçında da 1 asistle oynayan Pato için rakamı bir anda 8 milyon Euro olarak bildirdiler. Pato için bir ayda gelen 5 milyon Euro'luk zam Galatasaray'ın geri adım atmasına neden oldu. (Fotospor)
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Orta sahaya futbolcu arayan Fırtına'nın, Almanya'nın Hamburg takımında forma giyen Aaron Hunt ile bir haftadır görüştüğü ortaya çıktı. Bu oyuncunun ayrılma ihtimaline karşılık cuma günü Hamburg'un Henan Jiaye ile oynadığı hazırlık maçında forma giymediği kaydedildi. (Fotomaç)
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Beşiktaş, takıma yeni bir forvet kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim, menajerler aracılığıyla önerilen Roberto Soldado’dan sakatlığı sebebiyle vezgeçerken hedefte; Olympiakos’lu Brown Ideye ile Anzhi’den ayrılıp Shakhtar’a geri dönen Budkivsky var. (Fanatik)
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Eto’o transferini gerçekleştiremeyen Başakşehir forvette flaş bir isme daha yöneldi: Oleksandr Gladky... Turuncu-Lacivertliler’in teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda 1.88’lik golcünün menajeriyle el sıkıştığı, hafta içinde de Ukrayna kulübüne de resmi teklifin gönderileceği belirtildi. (Fanatik)
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ABD kulübü Montreal Impact’ten ayrılan Didier Drogba Galatasaray’a önerilen isimlerden biriydi. Yönetim 39 yaşındaki forveti düşünmezken, Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu, Fildişili yıldızla ilgili farklı planlarının olduğunu açıkladı. Nazifoğlu, "Takdir edersiniz ki Drogba çok yaşlı. Bize geldiği dönemde çok faydası oldu. Bunun için teşekkür ediyoruz. Kendisini ileride idari kadroda düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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Beşiktaş, Olcay Şahan'ı 200 bin Euro'ya Trabzonspor'a gönderirken sırada Veli Kavlak ile Rhodolfo var... Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'ta oynamayı kabul etmesi durumunda, Veli Kavlak bonservisi, Rhodolfo ise kiralık olarak Trabzonspor forması giyecek. (Fotospor)
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Beşiktaş'ta tam anlamıyla bir Tolgay Arslan gerginliği yaşanıyor... Mehmet Ekici'ye yapılan transfer teklifinin ortaya çıkmasından sonra Fenerbahçe'ye mesaj gönderen Tolgay, menajeri Kees Vos'tan da kendisine takım bulmasını istedi. Cesare Prandelli döneminde Tolgay'a talip olan Valencia'nın kapısı bu kez Vos tarafından çalındı. Beşiktaş yönetimi daha önce Tolgay için 5 milyon Euro bonservis bedeli istediğini açıklamıştı. (Fotospor)