Günün transfer iddiaları (16.01.2017)

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Villarreal'de forma bulamadığı için Kasım ayında menajeri tarafından Galatasaray'a önerilen Pato için yapılan görüşmeler bir anda yön değiştirdi. Daha önce Brezilyalı oyuncuyu, Corinthians'tan aldıkları 3 milyon Euro'ya Galatasaray'a göndermeye evet diyen İspanyollar, hafta içinde yapılan görüşmede ise 180 derece döndü. 3-0 kazanılan Atletico maçında şov yapan Gijon maçında 1 gol 1 asist, Barcelona maçında da 1 asistle oynayan Pato için rakamı bir anda 8 milyon Euro olarak bildirdiler. Pato için bir ayda gelen 5 milyon Euro'luk zam Galatasaray'ın geri adım atmasına neden oldu. (Fotospor)