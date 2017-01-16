Eski takımından Drogba'ya şok

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da Drogba belirsizliği yaşanıyor... Yöneticiler, daha önce Marsilya forması giyen ve takıma dönmek istediğini açıklayan Drogba için kararsız.

Yönetimin kararsızlığı sürerken taraftardan eski yıldızları için şok bir tepki geldi. Marsilya Monaco'yu ağırladığı maçta pankart açan taraftarlar, "Drogba, artık Marsilya'yı sevdiğini söylemeyi bırak! Bizim hayatımız boyu elde edemeyeceğimiz parayı sen 1 ayda kazanıyorsun. Ağlama ve Çin'e dön!" mesajını yolladı.