FRANSA HABERLERİ
16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Drogba
FUTBOL

Eski takımından Drogba'ya şok

Marsilya taraftarları, eski futbolcuları Didier Drogba'nın dönmesini istemiyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:10:45 Güncelleme: 11:13:00

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da Drogba belirsizliği yaşanıyor... Yöneticiler, daha önce Marsilya forması giyen ve takıma dönmek istediğini açıklayan Drogba için kararsız.

Yönetimin kararsızlığı sürerken taraftardan eski yıldızları için şok bir tepki geldi. Marsilya Monaco'yu ağırladığı maçta pankart açan taraftarlar, "Drogba, artık Marsilya'yı sevdiğini söylemeyi bırak! Bizim hayatımız boyu elde edemeyeceğimiz parayı sen 1 ayda kazanıyorsun. Ağlama ve Çin'e dön!" mesajını yolladı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Günün transfer iddiaları (16.01.2017)
FUTBOL

Ekici 'Evet' derse, iki futbolcu daha Trabzonsporlu ...
Muharrem Usta'dan Mehmet Ekici'ye rest!
FUTBOL

Mehmet Ekici'ye rest!
Galatasaray aradığı golcüyü buldu!
FUTBOL

G.Saray aradığı golcüyü buldu!
Süper Lig'de devre arasında kesinleşen transferler
FUTBOL

Lider Başakşehir'den flaş transfer!