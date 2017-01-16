Bayram Bektaş: Galatasaray maçını kazanmak için çıkacağız

Yaşadığı ekonomik sorunlar ve transfer yasağı nedeniyle zor günler yaşayan bordo-beyazlı ekip, transfer tahtasının açılmasıyla rahat bir nefes aldı. Kısıtlı kadrosu nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlarda daha çok gençlere şans veren Elazığ temsilcisi, Youssef Yeşilmen, Timur Bayram Özgöz, Ahmet Sabri Fener, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Aldin Cajic ve Lanre Kehinde'yi renklerine bağlayarak, rakiplerine gözdağı verdi.



Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda mücadele eden ve 4 maç sonunda sadece 1 puan toplayarak grupta son sırada yer alan Elazığspor, 17 Ocak Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek. Tek puanını Galatasaray deplasmanından alan bordo-beyazlı ekip, rakibini yenerek, grupta 3 puanla tanışmak istiyor.



"KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Teknik direktör Bayram Bektaş, yaptığı açıklamada, Galatasaray maçına kazanmak için çıkacaklarını belirtti.



Kupada sarı-kırmızılı takımla İstanbul'da oynadıkları maçta kadrolarının kısıtlı olması nedeniyle oyuncularının sakat ve cezalı duruma düşmemesi için daha çok gençlere şans verdiğini anımsatan Bektaş, yeni transferlerle kadronun biraz daha genişlediğini aktardı.



Önemli bir rakibi ağırlayacaklarını kaydeden Bektaş, "Galatasaray maçı sonuçta bir vizyon ve prestij maçı. Bütün Türkiye'nin seyrettiği maça kazanmak için çıkacağız. Hangi futbolcumuz o maça hazırsa onu değerlendireceğiz." diye konuştu.



"HEDEFİMİZ PLAY-OFF"

Bektaş, 1967 yılında kurulan Elazığspor'un yarım asrı geride bırakan ve geçmişi başarılarla dolu köklü bir kulüp olduğunu söyledi. Takımın şu anda ligde bulunduğu yeri hak etmediğini dile getiren Bektaş, hedeflerinin bulundukları konumdan üst sıralara çıkmak olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:



"Hedefimiz play-off, şampiyonluk diyerek kimseyi kandırmamak lazım. Biz önce bulunduğumuz konumdan üst sıralar çıkmalıyız. Bu takımı, bu şehri layık olduğu yerlere getirelim. Düşme hattından bir kurtaralım. Bunu yapacak güçteyiz. "



"GELİR ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN AİLESİNE BAĞIŞLANACAK"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynayacakları maçın bilet gelirinin İzmir'deki terör saldırısında şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'in ailesine bağışlanacağını hatırlatan Bektaş, bunun çok güzel bir jest olduğunu dile getirdi.



Ülkesi ve milleti için şehit düşenlerin ailesine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Bayram Bektaş, "Ne mutlu annesine ve babasına ki bir şehit evladı oldu. İnşallah bir an önce bu terör laneti biter." ifadesini kullandı.



Bektaş, taraftarları maça beklediklerini de sözlerine ekledi.

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