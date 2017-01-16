Hüseyin Kalpar istifa etti

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti.

Alanyaspor, son olarak ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor'a evinde 3-2 yenilmişti. Akdeniz ekibi ligde 18 puanla 14. sırada bulunuyor.

"NANKÖRLÜK!" DEMİŞTİ...

Hüseyin Kalpar, Çaykur Rizespor maçında taraftarların istifa etmesi yönündeki tezahüratlarına; "Taraftarların bu şekilde hareket etmesi bana göre çok doğru değildi, bir nankörlüktü. Nankörce davranış içerisindeler. Üç sezondur başarılı bir grafik çiziyoruz. İlk geldiğimde play-off oynadık. İkinci geldiğimde de Süper Lig’e çıktık. Şu anda da 18 puan var. Rizespor’un bile 16 puanı oldu. Dolayısıyla zor günde, olumsuz günde taraftarların takımına sahip çıkmaları gerekir. Ben burada istifa etsem ne olur, etmesem ne olur? Onların söylemiyle istifa etmemem lazım zaten. Burada istenmiyorsam bunu başkanımız ve yönetim kuruluyla konuşuruz. Daha önce nasıl konuşarak, anlaşarak burada çalıştıysak, o şekilde de ayrılırız" şeklinde cevap vermişti.

"YÖNETİM KABUL ETTİ"

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklama yapan Kalpar, "İstifa dilekçemi verdim, yönetim kabul etti." dedi.

Aytemiz Alanyaspor, ligin 17. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a iç sahada 3-2 yenilmiş, taraftarlar bu yenilgi nedeniyle Kalpar'ı istifaya davet etmişti.