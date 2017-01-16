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Hamit Altıntop
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Bandırmaspor, Hamit Altıntop ile görüşüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Hamit Altıntop ile görüşmelere başladı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:24:45 Güncelleme: 17:25:45

Galatasaray ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'un Bandırmaspor ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Transfer iddiaları hakkında konuşan Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Ömer Beyaz, "Hamit Altıntop ile ilk görüşmeyi dün yaptık. Bugün saat 17:00'de yeniden bir görüşme yapacağız. Bu görüşmeler sonucunda transferin yarın netleşmesini bekliyoruz" dedi.

Ara transfer dönemindeki çalışmalarına devam eden bordo-beyazlılarda Teknik Direktör Feyyaz Uçar, haftasonu kazanılan Samsunspor maçının ardından bu hafta içerisinde transferler olabileceğini belirtmiş ve açıklamanın yönetim tarafından yapılacağını söylemişti.

Adı Bandırmaspor ile anılan Hamit Altıntop, 2012-2013 sezonunun başında Real Madrid'den 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuş ve sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 89 resmi maçta 4 kez ağları havalandırmıştı.

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