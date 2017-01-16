TRABZONSPOR HABERLERİ
17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Mehmet Ekici Trabzonspor
FUTBOL

Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı!

Trabzonspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici, kadro dışı bırakıldı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 18:38:11 Güncelleme: 19:37:18

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici, kadro dışı bırakıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mehmet Ekici, teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda, kendisi için oluşturulan yeni antrenman programı dahilinde bireysel çalışmalar gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullandı.

2014-2015 sezonu öncesinde Almanya'nın Werder Bremen takımından 1,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 26 yaşındaki orta alan oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Bordo-mavili kulüple sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Mehmet Ekici'nin adı, ara transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ekici'den Trabzonspor'a tarihi rest!
FUTBOL

Mehmet Ekici'den Trabzon'a tarihi rest!
"Mehmet Ekici'yi gerekirse kadro dışı veya yedek bırakırız"
FUTBOL

"Mehmet Ekici'yi gerekirse..."
Muharrem Usta'dan Mehmet Ekici'ye rest!
FUTBOL

Mehmet Ekici'ye rest!
Trabzonspor'da yabancılar suskun
FUTBOL

Fırtına'da yabancılar suskun!