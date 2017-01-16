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Ryan Babel: "Konsantrasyonumuzu yüksek tuttuk"

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yendikleri maç sonrası basın mensuplarına konuştu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 23:09:01 Güncelleme: 23:10:37

Babel, şunları söyledi:

"Takım, kulüp ve taraftarlarımız için bu maça çok iyi hazırlındık. Zor maç olacağını biliyorduk. Özellikle zihinsel olarak çok iyi hazırlıklar yaptık. 90 dakika boyunca konsantrasyonu yüksek tuttuk. Tüm hafta boyunca bunu kendi aramızda konuştuk. Teknik ekiple de konuştuk. Doğrusunu söylemek gerekirse, biz daha kötü saha şartlarına hazırdık. En azından oynanabilir bir durumdaydı ve oynamaya çalıştık.''

Sakatlığına da değinen Babel, "Bileğim biraz döndü çok kötü gözükmüyor. İstanbul'da kesin durumu göreceğiz. Kariyerim boyunca, oynadığım farklı kulüplerde forvet pozisyonunda oynamayı öğrendim. O pozisyonda neler gerektiğini gayet iyi biliyorum. Ama, bir taraftan da kabul etmemiz lazım ki skorer bir oyuncu değilim.''

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