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FUTBOL

Galatasaray yönetiminden Sneijder'a ikinci ceza!

16 Ocak 2017 Pazartesi, 23:59:50

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    HABERTÜRK SPOR / Erhan TELLİ

    Galatasaray'ın deplasmanında hakeme itiraz edip zorlu K.Karabük maçında cezalı duruma düşen Wesley Sneijder’a ikinci bir ceza daha geldi.

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    Normal şartlarda ligdeki zorlu Karabük deplasmanı düşünülerek İstanbul’da bırakılması planlanan Hollandalı yıldız, bugün oynananacak Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Elazığ maçının kafilesine dahil edildi.

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    Sneijder’ın Konya’da ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte hakeme itirazdan gördüğü gereksiz bir kartla K.Karabük önünde takımını yalnız bıraktığı için böyle bir cezaya çarptırıldığı bildirildi.

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