Demirören, UEFA'nın TEP Toplantısı'nda!

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın her yıl üye ülke federasyonları üst yönetimleriyle yaptığı TEP toplantısı, İsviçre'nin Lozan kentinde başladı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlığında yürütülen toplantıda, Yıldırım Demirören'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyesi Alaattin Aykaç ve genel sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu.



UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, UEFA Genel Sekreter Vekili ve Turnuvalar Direktörü Giorgio Marchetti, UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic'in de yer aldığı toplantıda, TFF'nin yanı sıra Belarus, Estonya, Yunanistan, Kazakistan, Letonya, Makedonya, Romanya, Rusya ve Ukrayna federasyonlarının temsilcileri de bulunuyor.



Yarın sona erecek toplantıda Avrupa futbolunun idari yapısı, kulüp ve milli takım müsabakalarıyla ilgili konular ile dünya futbolundaki son gelişmeler değerlendirilip, görüş alışverişinde bulunuluyor.







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