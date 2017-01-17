Fenerbahçe, Jose Sosa ile görüştü

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta alana ofansif bir ismi takviye etmek için gözünü kararttı.



Trabzonspor’dan Mehmet Ekici ile anlaşsa da Bordo- Mavililer’in tercihini Beşiktaş’tan yana kullanması nedeniyle bu transferde belirsizlik artarken işini şansa bırakmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’ın eski yıldızı Jose Sosa ile İtalya’nın Milano kentinde tekrar bir araya geldi.

Calciomercato sitesinin direktörü Lorenzo Di Caprio, Fenerbahçe'nin Jose Sosa'ya olan olan ilgisine dair önemli detaylar paylaştı.

Radyospor'a konuşan Di Caprio, Fenerbahçe'nin Jose Sosa transferi için Milan'la görüştüğünü söylerken, "Milan, onu Beşiktaş'tan transfer ettiği fiyata, yani 7.5 milyon Euro'ya satmak istiyor. Eğer sezon sonuna kadar kiralama olursa bu fiyat sezon sonu ödenecek. Fenerbahçe, Milan'la anlaştı" dedi.

Di Caprio iki kulübün transfer için anlaşmasına rağmen Sosa'nın sorun çıkardığını belirtti: "Sosa, Milan'da kalmak istiyor. Fenerbahçe ona yıllık 5 milyon Euro önerdi. Ama o Çin'den gelen teklifi de reddetti. Eğer Fenerbahçe çok çok iyi bir teklif verirse belki düşünebilir. Menajeri Favio Bilardo, çarşamba günü Milano'da Milan ile görüşecek."

Bu sezon Milan formasıyla 7 maça çıkıp 395 dakika süre alan Arjantinli, gol veya asist katkısı yapamadı.