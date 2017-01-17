Osmanlıspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

SICACIK 3 PUAN | ERCAN TANER

1- Buz gibi hava... Maalesef bu havalar; mükemmel, heyecandan ayakta izleyeceğiniz maçlar çıkartmaz ortaya, eğer zeminde alttan ısıtma yoksa...

2- “Osmanlıspor’un 2 önemli oyuncusun yokluğu, acaba hissedilecek miydi?” düşüncem, ilk yarıda haklı çıktı...

3- Ndiaye, Pinto bu takımın stratejik oyuncuları... Fabri ilk yarıda 1 kez yere yattı...

4- Babel, Beşiktaş’ı kanat organizasyonlarında çok rahatlatacağını gösterdi.. Çünkü, tehlikeli oyuncu ve rakip bunun farkında olduğundan, Babel’in karşısındaki bekler, çok rahat hücuma çıkamaz...

5- Talisca’nın attığı gol nefisti... Futbolseverler olarak, böyle oyuncuları çok özlüyoruz... Farklı oyuncuların özel seyircisi vardır. Talisca, o tarz bir oyuncu...

6- Atiba, Oğuzhan, Talisca... Şenol Güneş’in sezon başından bu yana oynatmak istediği üçgendi... Bu düşünce tamam ama tek problem, Talisca’nın çizgiye gitmeyi çok sevmesi...

7- Q7 çok etkisiz oynadı... Artık yılların profesyoneli bir dur, sakin ol, kötü oynarsan, teknik direktörün seni oyundan alır... Oyundan çıkınca, bu hareketleri artık bırakması lazım Q7’nin... Atiba hiç böyle şeyler yapıyor mu mesela? Dün akşamın en iyisiydi Beşiktaş’ta...

8- Şenol Güneş, Tolgay’ı orta sahayı rahatlatmak için aldı... Bence olumlu, çok olumlu düşünceydi...

9- Cenk Tosun çerçeve golcüsü değil, ileride top tutma ve dağıtma becerisi de yüksek olmayınca sahada kayboluyor. Cenk karambol golcüsü.

10- Beşiktaş’ın, mutlaka gol pozisyonunu hissedecek bir santrfora ihtiyacı var... Cenk gol atmasına rağmen bunu yazıyorum..

11- Tolgay’ın pozisyonu bence penaltı... Hakemlerin böyle pozisyonları kaçırmaması lazım... Bu buz gibi Ankara akşamında alınan 3 puan, Fenerbahçe-Başakşehir maçını, Kara Kartal için çok önemli hale getirdi...

ÇİLİNGİR TALİSCA | ALİ GÜLTİKEN

Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk... Bu 5 ismi iyi sahada, kağıt üstünde yazılı kadroda görmek bile heyecan yaratır. Doğal olarak beklenti de yaratır. Üretken, yaratıcı ve pozisyon zenginliği çok olan bir maç herkesin kafasında belirebilir. Fakat bu, normal saha zeminleri için geçerli bir beklenti. Dünkü maçın stratejisi, bu oyuncuları daha çok taktik disipline bağlı kalarak oynamaya mecbur etti.

Zemin sıkıntılı, oyun oynamaya ve topu kullanmaya çok müsait olmayınca şartlara göre bir düzen kurmak gerekiyor. Bir de Osmanlı gibi ligin iyi ekiplerinden birine karşı oynuyorsanız daha da dikkatli ve temkinli olmanız gerekir. Beşiktaş tüm bunları göz önünde bulundurarak bu maçı oynanabileceği en doğru oyun felsefesiyle oynadı. Oyunu kontrol altında tutma adına özellikle ilk yarı bu maçı kazanabilecek en değerli şey olan golü buldu. Kontrolü, bazen kendi sahasında kalarak, bazen rakip sahanın belirli bölümlerine yayılarak elinde tuttu. Özellikle rakibinin tehlikesiz bölgelerde oynamasına dönem dönem müsaade ederek kendi stratejik bölgelerinde sakin kaldı. Bu kadar önemli ve çok forvet oyuncusuyla sahada olmasına rağmen savunma açısından hep doğru pozisyonlarda kaldı. İlk yarıda Talisca’nın ayağından kazandığı golden sonra ikinci golü de bulmaktan vazgeçmeden ama dengesini de kaybetmeden maçı kontrol etti.

Bu tür zor şartlarda oynanan maçların bitiminde bakacağınız tek şey oyun değil, skordur. Kazanılan üç puan özellikle tehlikeli rakiplere karşı çok değerlidir. Bu maçlar ligin şampiyonluk kaderini belirleyecek köşe maçlarıdır. O yüzden üç puandan çok daha fazla şeyler ifade eder.

Maçtaki oyuncuların topla buluşma istatistiklerine baktığımızda Beşiktaş’ta topla en az oynayan Talisca. Fakat bir kez daha gördük ki sağlıklıyken bu takımın vazgeçilmez oyuncusu da yine Talisca gibi görünüyor. Çünkü kafasında hep kale var. Topla nerede buluşursa buluşsun skor üretmeyi düşünüyor. Dün yine Beşiktaş’a galibiyeti getiren oyuncu oldu. Attığı gol yine üst klas bir oyuncu işi. Maçın ikinci yarısında orta alanda pas geçişi kopsa da oyunda çok görünmese de sahne aldığı her dakika Beşiktaş adına gördük ki çok şey ifade ediyor.

Özellikle ikinci yarının ortasında Beşiktaş adına sıkışan oyunu Quaresma-Tolgay değişikliği çözdü ve rahatlattı. Orta alanda Tolgay’la beraber Beşiktaş daha çok topa sahip olurken, oyunun hakimiyetini de tekrar eline aldı. Bu değişiklikten sonra Talisca’yla, Frei’la Cenk’le Tolgay’la pozisyonlar üreten Beşiktaş, tekrar geri geldi. Ve Cenk bir golcü olarak yine güzel bir kapanış yaptı.

TAKIM SAVUNMASI

Beşiktaş takım savunması olarak bu maçta çok başarılıydı. Fabri başta olmak üzere Marcelo, Tosic, Adriano ve Gökhan Gönül bireysel olarak da çok iyi işlere imza attılar.

HAKEM

Tolgay’ın Mehmet Güven tarafından düşürülmesi, değil Türkiye’de, dünyanın her yerinde penaltı.

PENALTI HARİÇ MÜKEMMELDİ | BÜLENT YAVUZ

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Ankara’da kolay bir galibiyet aldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık 90. dakikaya kadar çok güzel bir maç yönetti. Maçı iyi kontrol ederken sarı kartlarda da tam bir standart yakaladı. Soğuk havaya rağmen yüksek kondisyonu sayesinde pozisyonları yakından takip ederek notunu hayli yükseltti. Quaresma ve Numan’a çıkardığı sarı kartlar yeterliydi. Daha fazlası olamazdı. Cenk’in iptal edilen golünde yardımcı hakemin dikkati hataya sebebiyet vermedi. Müsabaka bitti derken ceza alanına giren Tolgay’ı, Osmanlısporlu Mehmet Güven net bir şekilde düşürüyor. Hakem önü çok açık olmasına rağmen penaltı yorumunu yapmayarak oyunu devam ettirdi. Oysa ki pozisyon tartışmasız penaltıydı. Yukarıda da dediğim gibi, bu pozisyonu yok saydığımızda hakemin olumsuz hava ve saha şartlarına rağmen mükemmel bir maç yönettiğini söylemek mümkün.