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Ryan Babel tutuk başladı

Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hollandalı yıldız, Osmanlıspor karşılaşmasında varlık gösteremedi

17 Ocak 2017 Salı, 09:29:51 Güncelleme: 09:34:42

Lisansı Osmanlı maçına yetişip yetişmeyeceği belli olmayan yeni transfer Ryan Babel, dün Siyah- Beyazlı formayla ilk resmi sınavına çıktı. Vasat bir görüntü veren Hollandalı, sakatlanarak ikinci yarıda oyundan çıktı. Karşılaşmanın ardından hem maçı hem de sakatlık durumunu değerlendiren Babel, “Maçtan önce zor olacağını biliyorduk. Hafta boyunca mental olarak çok iyi hazırlandık. Burada beklediğimizden iyi saha koşulları vardı. Oldukça konsantre olduk ve galip geldik. Bileğim döndü, neyse ki şişmedi. Çok kötü olacağı yönünde bir beklentim yok” dedi.

GÖREV ADAMI ADRIANO
Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Adriano, dün görevini eksiksiz yerine getirdi. Ters kademeleri ve zamanında müdahaleleri ile bölgesini iyi savunan Brezilyalı oyuncu, isabetli paslarıyla da göz doldurdu.

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