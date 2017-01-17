KARDEMİR KARABÜKSPOR HABERLERİ
17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Kardemir Karabükspor transfer Andriy Bliznichenko
FUTBOL

Kardemir Karabükspor'a 3. Ukraynalı

Kardemir Karabükspor, Ukraynalı genç futbolcu Andriy Bliznichenko ile sözleşme imzaladı

17 Ocak 2017 Salı, 09:57:19 Güncelleme: 12:06:56

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Ukrayna'nın Dnipro takımından kanat oyuncusu Andriy Bliznichenko'yu transfer etti.

Hikmet Ferudun Tankut Tesisleri'ne gelen 22 yaşındaki Bliznichenko, kendisini 2,5 yıllığına Kardemir Karabüksporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bliznichenko ile kadrolarının güçlendiğini söyledi.

Gül, Bliznichenko'nun Dnipro'daki performansına bakarak takıma faydalı olacağına inandıklarını belirtti.

Bliznichenko ise Kardemir Karabükspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Türkiye liginin Avrupa'nın önemli bir ligi olduğunu söyleyen Bliznichenko, takıma faydalı olmak için çok çalışacağını, ligde takımını önemli bir yere taşımak istediğini aktardı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin olay yaratan kıyafetleri
MODA

Kardashian'ın şeffaf dönüşü
Mehmet Ekici'den Trabzonspor'a tarihi rest!
FUTBOL

Mehmet Ekici'den Trabzon'a tarihi rest!
Günün transfer haberleri | 17.01.2017
FUTBOL

İşte o isimler...
Galatasaray yönetiminden Sneijder'a ikinci ceza!
FUTBOL

Sneijder'a ikinci ceza!