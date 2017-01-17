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Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor maçı
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Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. maçında Sancaktepe Belediyespor'u konuk edecek. Peki Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17 Ocak 2017 Salı, 10:49:25 Güncelleme: 10:54:24

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. maçında yarın Spor Toto 3. Lig ekibi Sancaktepe Belediyespor'u konuk edecek. Peki Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

KASIMPAŞA - SANCAKTEPE BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 18.00de başlayacak. Maç naklen A2 TV ekranından takip edilebilecek.

Spor Toto Süper Ligin 17. haftasında iç sahada Gençlerbirliğini 3-0 yenerek ligde ikinci bölüme iyi başlayan lacivert-beyazlılar, kupada B Grubunda 4 maçta elde ettiği 9 puanla 2. sırada bulunuyor.

Spor Toto 3. Lig 1. Grupta geride kalan 19 haftada 42 puanla en yakın takipçisinin 8 puan önünde lider durumda bulunan Sancaktepe Belediyespor, kupada 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ile Sancaktepe Belediyespor arasında Sancaktepe ilçesindeki 15 Temmuz Stadında oynanan grubun ilk karşılaşmasını, lacivert-beyazlılar 2-1lik skorla kazanmıştı.

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