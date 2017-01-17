Beşiktaş'ı Cenk Tosun ve Anderson Talisca sırtlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın gollerini atan Anderson Talisca ile Cenk Tosun, bu sezon siyah-beyazlı ekibin hücumdaki en büyük gücü olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17 haftalık bölümünde rakip filelere 30 gol bırakırken, bunların yarısından fazlasına Cenk Tosun ile Talisca imza attı.

Her iki oyuncu, 17 karşılaşmalık periyotta takımları adına toplam 16 gol kaydetti. Cenk Tosun 11 kez gol sevinci yaşarken, Talisca ise 5 gol attı.

GOLLERİN YÜZDE 53,3'Ü BU İKİ OYUNCUDAN GELDİ

Beşiktaş'ta gollerin yüzde 53,3'lük bölümünü Cenk Tosun ile Talisca ikilisi kaydetti.

Talisca'nın takıma katılmasıyla bu ikilinin son maçlarda hücumdaki katkısı da artmaya başladı. Beşiktaş, son 4 lig maçında 6 gol atarken, bunların 5'ini Cenk ile Talisca attı. Cenk bu 4 karşılaşmada 4 gol kaydederken, Talisca ise bir kez rakip fileleri havalandırdı. Bu süreçte Beşiktaş'ın diğer golünü Vincent Aboubakar buldu.

CENK TOSUN, EN GOLCÜ SEZONUNA YAKIN

Süper Lig kariyerine Gazintepspor'da başlayan ve bu takımda attığı gollerle adından söz ettirerek 2014-2015'te Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla en golcü sezonunu şimdiden yakalamayı başardı.

İlk sezonunda Demba Ba'nın yedeği olarak şans bulabilen, 2015-2016'da ise Mario Gomez'in gölgesinde kalan siyah-beyazlı futbolcu, bu sezon hem daha fazla şans buldu hem de gollerini artırdı. Beşiktaş'ta ilk sezonun tamamında 5 golde kalan ve 2015-2016'da da 8 kez rakip fileleri havalandıran Cenk, bu sezon 17 karşılaşmada 11 gole ulaşmayı bildi.

Cenk Tosun, Süper Lig kariyerinde en golcü sezonunu yaşamaya da çok yaklaştı. Ligde 7. sezonunu geçiren ve bunların 4'ünde Gaziantepspor forması giyen Cenk, 2010-2011 ve 2012-2013'te onar gol atarken, 2011-2012'de 6 kez gol sevinci yaşadı. Cenk Tosun, 2013-2014'te ise 13 golle Süper Lig'deki en golcü dönemini yakaladı.

Bu sezonun ilk yarısında 11 gole ulaşan siyah-beyazlı oyuncu, kalan 17 maçta atacağı gollerle 2013-2014'teki performansını geçmeye çalışacak.



TALISCA'DAN KISA SÜREDE ETKİLİ PERFORMANS

Beşiktaş'ta bu sezon hücumda etkili performanslardan birini de Anderson Talisca ortaya koydu.

Portekiz'in Benfica takımından kiralık olarak siyah-beyazlı ekibin kadrosuna dahil edilen Talisca, yaşadığı sakatlığa rağmen en etkili performanslardan birini sergilemeyi başardı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 22 yaşındaki Talisca, bu sezon ligde şu ana dek sadece 7 maçta forma giyebildi. Anderson Talisca, bu 7 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırarak gole ne kadar yakın olduğunu gösterdi.

Talisca, takımın diğer forvet oyuncuları Ömer Şişmanoğlu ve Vincent Aboubakar'dan daha az oynamasına rağmen bu isimleri geçmeyi bildi. Aboubakar 14 maçta 3 golde kalırken, Ömer Şişmanoğlu ise 8 maçta 2 kez gol sevinci yaşayabildi.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ

Siyah-beyazlı takımın bu sezon gollerini atan oyuncular şunlar:

Oyuncu Maç Gol Cenk Tosun 17 11 Talisca 7 5 Aboubakar 14 3 Ömer Şişmanoğlu 8 2 Marcelo Guedes 16 2 Oğuzhan Özyakup 12 2 Adriano Correia 14 1 Olcay Şahan 11 2 Luiz Rhodolfo 5 1

Bu arada Beşiktaş'ın bir golünü de Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega kendi kalesine atmıştı.