Arda Turan transfer rekoru kıracak!

17 Ocak 2017 Salı, 12:04:40 | Güncelleme: 12:08:09
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Barcelona, Arda Turan'a Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den 50 milyon euro'luk resmi teklifi bekliyor.
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Sport'un haberine göre, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, geçtiğimiz günlerde kulübe giderek milli oyuncuya resmi teklifin yapılacağını söyledi.
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Arda Turan ve Barcelona, bu transfere pek sıcak bakmasa da Çin kulübünün teklifi oldukça cazip.
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Zira bonservis bedeli olarak Barcelona'ya 50 milyon euro önerecek Guangzhou, Arda'ya da yıllık 20 milyon euro maaş ödeyeceğini taahüt edecek.
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Öte yandan, Arda'yla 5 yıllık sözleşme bulunan Katalan ekibi, mili oyuncuyu göndermesi durumunda bonservis bedeli ve 3 senelik maaş ücretleri toplanınca toplamda 100 milyon euro gibi bir kazanç elde edecek.
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Bu sezon performansıyla göz dolduran 29 yaşındaki yıldız oyuncu, resmi teklif yapıldıktan sonra kararını netleştirecek.