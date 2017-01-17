İSPANYA HABERLERİ
17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Arda Turan transfer rekoru kıracak!

17 Ocak 2017 Salı, 12:04:40

  • 1
    1 | 6

    Barcelona, Arda Turan'a Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den 50 milyon euro'luk resmi teklifi bekliyor.

  • 2
    2 | 6

    Sport'un haberine göre, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, geçtiğimiz günlerde kulübe giderek milli oyuncuya resmi teklifin yapılacağını söyledi. 

  • 3
    3 | 6

    Arda Turan ve Barcelona, bu transfere pek sıcak bakmasa da Çin kulübünün teklifi oldukça cazip.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 5
  • Misafir 1 saat önce
    Gitmesin!!!! Arda bizim Barcelona'daki tek gururumuz !!!!!!!!!!
  • Misafir 2 saat önce
    bence yaşı ilerledi kariyeri güzel oldu şampiyonlar liğini kazansın öyle gitsin
  • Misafir 3 saat önce
    para para para ;)
  • Misafir 4 saat önce
    GİTMESİN
  • Misafir 5 saat önce
    bir oyuncumuz vardi, o da Cin e gidersen resmen gümbürtüye gidecek, yazik.
Kalan karakter : 300