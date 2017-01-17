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Gümüşhanespor - Trabzonspor maçı
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Gümüşhanespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Gümüşhanespor ile karşılaşacak. Peki Gümüşhanespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

17 Ocak 2017 Salı, 12:25:23 Güncelleme: 12:26:39

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda yarın deplasmanda Spor Toto 2. Lig temsilcisi Gümüşhanespor ile karşılaşacak. Peki Gümüşhanespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GÜMÜŞHANESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yenişehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Maç A2 TV ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Grupta 4 maç sonunda 5 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla ikinci sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor.

Ligin ikinci bölümüne Bursaspor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetin moraliyle başlayan Karadeniz ekibinde, sakatlığı bulunan Bero ile kırmızı kart cezalısı N'Doye yarınki maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Mas, Onazi, Medjani, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Castillo ve Suk 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

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