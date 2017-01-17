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Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Siyah-beyazlı takımda Ömer Şişmanoğlu, takımla antrenmanlara başladı

17 Ocak 2017 Salı, 14:08:09 Güncelleme: 14:09:53

Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u 2-0 yenerek zirve mücadelesini sürdüren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 19 Ocak Perşembe günü Darıca Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmana sakatlığı geçen Ömer Şişmanoğlu'nun da katıldığı bildirildi.

Antrenmanda Osmanlıspor karşısında görev alan oyuncuların salonda yenilenmeye yönelik çalıştığı kaydedildi. Diğer oyuncuların ilk bölümde pas çalışmasının ardından minik kale maç oynadığı vurgulandı. Siyah-beyazlıların, çift kale maç ve şut idmanıyla günü tamamladığı ifade edildi.

Beşiktaş, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

 

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