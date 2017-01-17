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PFDK Aziz Yıldırım
FUTBOL

PFDK'dan Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdi

17 Ocak 2017 Salı, 15:18:04 Güncelleme: 15:57:11

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Yıldırım'ı, kulüp internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı cezalandırdığı bildirildi.

Açıklamada, Fenerbahçe Kulübüne de resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Disiplin Kurulunun ayrıca Bursaspor Kulübü yöneticisi Hakan Dinçtürk'e sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 53 dakika önce
    Çok az ceza,adam her puan kaybettiğinde böyle,,...Artık çocuklar bile gülüyor...
  • Misafir 1 saat önce
    cok agir olmus be, haftaya gene mac seyrederken goruruz.
  • Misafir 2 saat önce
    Aynen Aziz Yıldırımın dediği gibi
  • Misafir 2 saat önce
    sakın kimse konuşmasın, istedikleri bu...
  • Misafir 2 saat önce
    yeter artık fenerin üstüne bukadarda oynanmazki
  • Misafir 2 saat önce
    buyuk baskan buyuk baskan
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