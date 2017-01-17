PFDK'dan Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Yıldırım'ı, kulüp internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı cezalandırdığı bildirildi.
Açıklamada, Fenerbahçe Kulübüne de resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.
Disiplin Kurulunun ayrıca Bursaspor Kulübü yöneticisi Hakan Dinçtürk'e sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.
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YORUMLAR 5
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Misafir 53 dakika önceÇok az ceza,adam her puan kaybettiğinde böyle,,...Artık çocuklar bile gülüyor...00
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Misafir 1 saat öncecok agir olmus be, haftaya gene mac seyrederken goruruz.00
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Misafir 2 saat önceAynen Aziz Yıldırımın dediği gibi00
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Misafir 2 saat öncesakın kimse konuşmasın, istedikleri bu...00
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Misafir 2 saat önceyeter artık fenerin üstüne bukadarda oynanmazki00
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Misafir 2 saat öncebuyuk baskan buyuk baskan00
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